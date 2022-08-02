Экс-лидер «Кайрата» Вагнер Лав назвал самые важные клубы в своей карьере

«В Бразилии, конечно, “Коринтианс”, с этой командой я выигрывал титулы. Не то чтобы я не создавал ничего в других клубах, но в “Коринтиансе” я брал титулы и забивал важные голы.



Но ЦСКА — это нечто особенное. Это был клуб, в котором я провел семь лет, выигрывал Кубок УЕФА. В Бразилии — это “Коринтианс”, а за границей — ЦСКА», — приводит слова Вагнера Mundo Rubro Negro.



Напомним, Лав с 2020 года выступал за «Кайрат». В составе алматинского клуба выигрывал чемпионат и Кубок Казахстана. Минувшей зимой перешел в датский «Мидтьюлланд», в составе которого завоевал Кубок страны. А недавно подписал годичный контракт с бразильским клубом «Спорт Ресифи».