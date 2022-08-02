Монтес близок к переходу в «Динамо», ЦСКА подписывает двух новичков

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Бека-Бека — официально в «Ницце»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека стал игроком «Ниццы». Сумма трансфера составила 12 миллионов евро плюс бонусы. Также москвичи получат пять процентов от будущей продажи хавбека. Футболист выступал за российскую команду с лета 2021 года. В текущем сезоне РПЛ 21-летний игрок принял участие в двух матчах и не отметился результативными действиями.

«Динамо» сделало предложение по Монтесу

Агент защитника «Монтеррея» Сезара Монтеса Анхель Родригес сообщил «СЭ», что «Динамо» сделало официальное предложение по покупке игрока. Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в семь миллионов евро. Монтес выступает за «Монтеррей» с 2015 года. В составе мексиканской команды он провел 203 матча, забил девять мячей и отдал семь голевых передач.

ЦСКА взял Сосу

По информации журналиста Гонсало Рончи, ЦСКА выкупил 70 процентов прав на защитника «Насьоналя» Хоакина Сосу. Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро. Его контракт с уругвайским клубом действует до декабря 2023 года. Сейчас 20-летний футболист выступает в аренде в «Ливерпуле» из Монтевидео. На счету Сосы 24 матча за сборную Уругвая.

«Ньюкасл» претендует на Мэддисона

По информации Sky Sports, «Ньюкасл» все еще хочет подписать полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона. «Сороки» улучшили предложение с 40 до 50 миллионов фунтов стерлингов. «Лисы» хотят получить за хавбека 60 миллионов. Контракт 25-летнего игрока действует до июня 2024 года. Ранее футболист выступал за «Норвич» и «Абердин».

Мойзес близок к трансферу в ЦСКА