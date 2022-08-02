Полузащитник «Сочи» Пруцев согласовал контракт с «Црвеной Звездой»

19-летний Пруцев — младший брат хавбека московского «Спартака» Данила Пруцева (22). Егор перешёл в «Сочи» в 2019 году и с тех пор дважды отправлялся в аренды — в «Текстильщик» и «Нефтехимик». За сочинскую команду Пруцев вышел на поле в одной игре на 12 минут. В 44 играх за «Сочи-2» Пруцев-младший забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.