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17:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Полузащитник «Сочи» Пруцев согласовал контракт с «Црвеной Звездой»

Вингер «Сочи» Егор Пруцев согласовал долгосрочный контракт с «Црвеной Звездой». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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«Личный контракт с полузащитником согласован. “Сочи” и “Црвене” осталось договориться об условиях трансфера», — добавил источник «Чемпионата».

19-летний Пруцев — младший брат хавбека московского «Спартака» Данила Пруцева (22). Егор перешёл в «Сочи» в 2019 году и с тех пор дважды отправлялся в аренды — в «Текстильщик» и «Нефтехимик». За сочинскую команду Пруцев вышел на поле в одной игре на 12 минут. В 44 играх за «Сочи-2» Пруцев-младший забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

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