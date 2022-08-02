Абаскаль уже не повторил в «Спартаке» ошибок Витории и Кононова. Испанец пошел по пути Тедеско

Существует хорошо известная шкала эмоциональных реакций на то или иное событие, особенно шоковое — там, где отрицание, торг, принятие и так далее. Мне кажется, что какая-то такая лестница есть и в отношении тренеров «Спартака» — речь в первую очередь об иностранцах. И Гильермо Абаскаль довольно бодро движется по ее ступеням: от «какого-то непонятного ноунейма» он, похоже, перешел на «слушайте, а он, кажется, и правда тренер».

Вот уже и такой мэтр, как Геннадий Сергеевич Орлов, признал испанца.

«Дайте Абаскалю хотя бы 100 дней! Он тренер. А Соболев все еще “провинциал”. Орлов — о “Зените” и “Спартаке”.

«Видно, что Абаскаль — тренер. Повторю чью-то мысль. Дайте ему хотя бы 100 дней! Не мешайте ему. Игроки его поняли. Сейчас “Спартак” выглядит иначе. Прослеживается поступательное движение вверх», — сказал он «СЭ» после матча с «Краснодаром».

Почти три года назад примерно то же самое происходило и с Доменико Тедеско. Понятно, что сравнение напрашивающееся, очевидное и максимально неоригинальное. Но оно, кстати, идет и со стороны игроков «Спартака». Вот, например, цитата Руслана Литвинова: «Абаскаль очень похож на Тедеско — молодая кровь, перспективный специалист. У него в работе виден энтузиазм. Разница в возрасте не играет никакой роли. Он наш тренер, о его возрасте даже думать не надо».

«Тедеско тоже был молодой. Какая разница? Если хороший специалист, то возраст не имеет значения — хоть 25 лет», — это уже слова Александра Соболева.

Ну и еще одна фраза от Орлова, который, похоже, стал одним из публичных сторонников Абаскаля: «От тренера идет правильная энергетика. Так, кстати, было и при Тедеско, когда москвичи заняли второе место. Игроки заряжены, по-хорошему агрессивны. Есть движение, довольно высокий темп, мысль».

Но помимо возраста и энергетики у Тедеско и Абаскаля, кажется, есть еще кое-что общее. На эту мысль навела фраза испанца в интервью официальному сайту «Спартака» перед матчем с «Оренбургом», когда тот сравнил футбольную команду с хамелеоном.

«Иногда, отдавая мяч сопернику, ты вынуждаешь его больше раскрываться, получаешь больше пространства. Поэтому порой владение соперника можно обратить в свою пользу — грамотно выстроить оборону, забрать мяч и быстро наказать соперника своей атакой. Но все зависит от соперника, поэтому хорошая команда должна уметь быть хамелеоном», — сказал он.

Это высказывание обратило на себя внимание еще и потому, что сразу по приезде в Россию Абаскаль говорил другое.

«Барселона» многое дала мне. Она взрастила меня как игрока и как человека. Философия «Барселоны» — это доминирующий футбол. Нужно доминировать на поле. Это главная идея. Владеть побольше мячом и побеждать, — рассуждал испанец в интервью клубному YouTube-каналу.

При чем тут Тедеско? Слова про хамелеона заставили вспомнить первую пресс-конференцию немца в Москве. Она была примечательна не только тем, что началась с опозданием больше чем на час от изначально заявленного времени и совершенно чудовищным переводом с немецкого (кстати, дальше Доменико общался на пресс-конференциях по-английски), но и ответом тренера на вопрос, как бы он охарактеризовал себя одним словом: «Жонглер».

Спустя пару дней «СЭ» даже выпустил номер с резонансной первой полосой, где Тедеско был изображен в виде Джокера — тогда как раз на экранах шумел фильм с Хоакином Фениксом. Немец, кстати, в отличие от клуба на это не обиделся, сказав: «Джокер — самая важная карта в колоде, я воспринимаю это как комплимент».

А перед дебютным для себя матчем в РПЛ, против «Рубина», Тедеско развил мысль про жонглера, да и стиль в целом:

— Нам нужно адаптироваться к тому составу, что у нас есть, это наша работа. Есть порядка 200 футбольных тактик. Все те дни, что нахожусь здесь, ищу оптимальные варианты на ближайшие игры.

Очевидно, одна из причин успеха Тедеско со «Спартаком» в том, что он максимально адаптировал футбол команды под возможности имеющихся в распоряжении игроков, а не держался за свои представления о прекрасном. Судя по всему, это же происходит и с Абаскалем, который от владения мячом и доминирования на поле перешел к хамелеону и тому, что «все зависит от соперника».

На это у испанца ушло полтора месяца, но, как известно, лучше поздно, чем никогда. Руй Витория до последнего пытался выстроить «Спартак» согласно своим принципам, лишь глубокой осенью откатившись к базовым настройкам времен Тедеско, — но было слишком поздно, и судьба португальца была уже предрешена. Про Олега Кононова и бесковский футбол и говорить нечего.

И, кстати, чемпионский «Спартак» Массимо Карреры — это тоже не что-то артхаусное. Там тоже по большому счету все было довольно просто: побыстрее доставьте мяч вперед (Фернандо), а там Квинси Промес, Луиз Адриано, Зе Луиш должны были завершать все на мастерстве и «химии».

Гарантий, что Абаскаль добьется того же результата, что и Тедеско в свой полноценный сезон, разумеется, никаких нет. У Унаи Эмери было три победы в первых трех турах. Но, кажется, есть основания думать, что испанец не повторит хотя бы заметных в публичном поле ошибок своих неудачливых предшественников.