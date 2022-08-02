Кечинов назвал имена российских футболистов «Спартака», кто мог бы уехать в Европу

«Прямо сейчас из российских игроков “Спартака” могли бы уехать в Европу Джикия, Соболев и Зобнин. Не могу сказать, что в топовый клуб, но в среднюю европейскую команду — легко. Литвинов, Чернов и Умяров? Нет, пока ещё рановато уезжать — они лишь недавно начали играть за основной состав. Мне очень нравится Игнатов, но он у Абаскаля вообще не играет. Джикия, Соболев и Зобнин — вот это опытные ребята», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.