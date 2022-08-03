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10:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Промес: сколько раз я уже слышал историю про возвращение «старого» Квинси!

30-летний нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказался о зависимости своей формы от командной игры.

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Источник: ФК "Спартак"

«Это я вернулся к себе или оборона соперников ослабла по сравнению с первым приходом в “Спартак”? Сколько раз я уже слышал эту историю про “старого” и “нового” Промеса! Поймите, футбол — командная игра. У команды получается, и я в порядке. У команды плохой день — и у меня тогда проблемы. Когда мы на победной волне матч за матчем, мне намного проще показывать свои умения. А когда общая игра не ладится, мне гораздо сложнее.

Так что когда вы говорите про “старого” Промеса, то говорите не только обо мне, но и о всей команде. И если сейчас я “возвращаюсь”, значит, команда стала играть лучше», — сказал Промес в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Спартака».

В текущем сезоне Квинси принял участие в четырёх встречах за «Спартак» во всех турнирах, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.

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