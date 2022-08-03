Что Федун говорил о «Спартаке» сразу после покупки: тренер — 10%, возрождение традиций, стадион и акции болельщикам

Признался, что болел за киевское «Динамо», а за «Спартак» — только с 90-х

«Тогда в Киеве невозможно было не болеть за “Динамо”. Но “Спартак” был у меня на втором месте, хотя эти два клуба и стали со временем антиподами. После распада Союза [начал болеть за “Спартак”]. К тому времени я давно уже жил и работал в России — и из советского гражданина автоматически превратился в россиянина. А это означало, что болеть надо в первую очередь за российскую команду. С учетом моих давних пристрастий сомнений в выборе не было. К тому же “Спартак” в то время был единственным клубом в стране, демонстрировавшим футбол европейского уровня, на который было приятно смотреть. Эта команда давала позитивные эмоции, красиво выигрывала матчи у сильных европейских соперников, за нее хотелось болеть».

Рассказывал, как будет играть клуб

«Традиционный спартаковский стиль основан на комбинационной игре. Но как сказал в одном интервью Романцев: “Все определяет подбор игроков”. Когда в “Спартаке” были такие люди, как Черенков или Тихонов, команда показывала легкую ажурную игру. Они не могли продавливать соперника, поэтому брали другим. Может быть, с точки зрения современного футбола это и неправильно. Но “Спартак” не будет копировать ЦСКА, который своей мощью, образно говоря, затаптывает соперника, а при срыве атаки сразу применяет тактику мелкого фола. У армейцев, кстати, под эту модель соответствующим образом был подобран состав. Правда, с приходом Артура Жорже они поменяли силовой футбол на более комбинационный».

Формировал бизнес-план с возвращением в ЛЧ, развитием инфраструктуры и возрождением традиций

«Был [бизнес-план], и это талмуд немалых размеров. В нем три части. Первая — спортивная. Поиски лучшего тренера, подбор под него лучших игроков. Задача этой части — вернуться в Лигу чемпионов и получить источник дохода, который обеспечит содержание клуба. Вторая часть — развитие футбольной инфраструктуры. Центральное место в ней занимает стадион, к теме которого мы еще вернемся. И третья часть — возрождение спартаковских традиций. Это работа с мальчишками, создание нормальных условий для их тренировочного процесса. Все это нельзя реализовать в одно мгновение. Требуется время».

Пообещал построить стадион

«Занимаюсь этим вопросом каждый день. Мы нашли очень хорошее место в районе метро “Тушинская” и добились поддержки господина Фетисова, с которым постоянно встречаемся и беседуем. Надеюсь, что до конца года будет принято решение правительства России (а земля эта находится в федеральной собственности) о строительстве стадиона “Спартак” на базе нынешнего аэроклуба. Думаю, что вместимость арены составит 30 тысяч зрителей. Почему именно 30, а не 50 тысяч? Полагаем, для Москвы с ее переизбытком команд эти цифры с учетом средней посещаемости являются наиболее оптимальными».

Пообещал акции болельщикам

«Через некоторое время каждый желающий сможет свободно приобрести акции “Спартака”. Постараемся сделать так, чтобы даже простые акционеры могли приходить на собрание, ругать руководство, высказывать свои предложения и пожелания. Тогда это и будет по-настоящему народная команда».

Хотел сделать «Спартак» независимым от одного человека

«Существуют два способа помочь голодающему: можно дать ему рыбу, а можно удочку. Лично я предпочитаю второе. Надо сделать так, чтобы футбольный клуб “Спартак” крепко стоял на ногах и не зависел от того, кто его возглавляет или спонсирует. Вот главная задача, к которой надо стремиться. Если удастся ее выполнить, буду счастлив».

Говорил, что тренер — это 10 процентов от успеха

«Общение с Невио Скалой заставило меня прийти к выводу, что даже самый выдающийся тренер может добавить команде лишь 10 процентов. 85 процентов определяет подбор игроков и еще 5 — удача. Поэтому в первую очередь нужно, чтобы у нас появилась плеяда талантливых игроков. Но и без человека, который сможет двинуть эту плеяду к вершинам, не обойтись».