ЦСКА бомбит трансферами! Аргентинец и уругваец едут в Москву

Летняя трансферная кампания ЦСКА становится по-настоящему мощной. Если к началу чемпионата армейцы подошли всего с одним новичком — Миланом Гайичем, то теперь новости о приобретениях красно-синих появляются одна за другой. Московский клуб подписал полузащитников Сашу Зделара и Виктора Мендеса, вот-вот объявят о переходе левого защитника Мойзеса. Об этих игроках мы уже писали, а серба болельщики смогли увидеть в матче 3-го тура РПЛ с «Пари НН». Тем временем стали известны ещё два новичка-легионера, которых покупает ЦСКА — Лисандро Магальян и Хоакин Соса. Рассказываем о центральных защитниках из Аргентины и Уругвая.

Лисандро Магальян: аргентинец, чья ошибка уничтожила мечту «Аякса»

28-летний Магальян переходит в ЦСКА из большого европейского клуба — «Аякса». Но, к сожалению, в статусе игрока, который не потянул голландский топ. «Аякс» выкупил аргентинца у «Боки Хуниорс» в январе 2019-го за € 9 млн, тем не менее уже через полгода отдал его в аренду «Алавесу». Потом в карьере Лисандро были ещё две аренды: сначала в «Кротоне», а в прошлом сезоне — в «Андерлехт». В результате за «Аякс» центральный защитник провёл всего семь матчей, причём в основе появлялся лишь дважды.

Болельщики «Аякса» будут вспоминать Магальяна, прежде всего, из-за его ошибки в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2018/2019. Тогда команда Эрика тен Хага наделала шуму в ЛЧ и была близка к выходу в финал. Выбила в плей-офф «Реал» с «Ювентусом». В первом полуфинале выиграла в гостях у «Тоттенхэма» (1:0). В ответном матче «Аякс» вёл со счётом 2:0, но во втором тайме пропустил дважды, и на 90-й минуте тренер выпустил на замену Магальяна, чтобы удержать ничью. Ещё через пять минут «Тоттенхэм» провёл атаку, в ходе которой Лисандро поскользнулся, позволил сопернику принять мяч у штрафной и дал пройти передаче между ног. Так «Аякс» пропустил решающий гол, отдав победу «шпорам». Магальян стал героем мемов — болельщики много шутили по поводу его «привоза».

Когда «Аякс» приобретал Магальяна, аргентинца рассматривали как замену Маттейсу де Лигту — амстердамский клуб готовился к продаже своего ведущего защитника. Однако Лисандро не потянул. Хотя на родине аргентинцу обещали большое будущее и сравнивали его с экс-игроком национальной команды и «Интера» Вальтером Самуэлем. Магальян вызывался в сборные Аргентины разных возрастов, сыграл на Олимпиаде в 2016-м. Правда, на том турнире «альбиселесте» сенсационно не вышли из группы. С «Бокой» Лисандро выиграл три чемпионских титула. Пожалуй, защитник пересидел в Аргентине, ведь он уехал в Европу только в 25 лет.

В минувшем сезоне Магальян сыграл 30 матчей за «Андерлехт», в которых забил один мяч, сделал одну голевую передачу и заработал шесть жёлтых карточек. Команда заняла третье место в чемпионате и пробилась в финал Кубка Бельгии, где проиграла «Генту» по пенальти. Аргентинец отметился хорошей статистикой выигранных единоборств — 67%. Вообще, сильными сторонами Лисандро называют лидерские качества, цепкость и умение играть наверху, в том числе на стандартах. Технически он не так одарён, может быть уязвим под давлением, тем не менее способен вырезать хорошую длинную передачу.

У Магальяна оставался ещё год контракта с «Аяксом». Поскольку клуб из Амстердама не собирался продлевать договор с защитником, продажа игрока хоть за какие-то деньги была лучшим вариантом для голландцев. Transfermarkt оценивает Лисандро в € 2,5 млн. ЦСКА в лице аргентинца получает опытного и достаточно сильного для РПЛ центрбека.

Магальян — из футбольной семьи. Его отец Адальберто выступал за «Химнасию и Эсгриму», а брат Сантьяго поиграл в Аргентине и низших дивизионах чемпионата Испании. Другой его брат Рамиро увлёкся судейством. Любопытно, что Магальян-старший, закончив карьеру, стал юристом. По пути отца пошла и дочь Химена. Сам Лисандро тоже учился на юриста.

«Я изучаю право, чтобы абстрагироваться, — признавался он. — Полезно учиться чему-то ещё помимо футбола. Иначе эта среда поглотит вас, и вы будете думать о работе 24 часа в сутки. Учёба тренирует мозг. Думаю, это влияет и на действия на поле: помогает лучше читать игру и адаптироваться к изменениям».

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Хоакин Соса: уругваец по фамилии Романюк

Полностью имя 20-летнего Сосы звучит так — Энцо Хоакин Соса Романюк. Выступает он за «Ливерпуль». Правда, не английский, а уругвайский. Да и принадлежит он другому клубу из Монтевидео — «Насьоналю». В феврале этого года центрального защитника отдали в аренду до конца 2022-го. Однако ситуация повернулась неожиданно, и уже летом Соса Романюк меняет родной Уругвай на малознакомую Россию (впрочем, фамилия игрока наводит на мысль, что его предки были из наших или соседних краёв).

Журналист Гонсало Ронки написал в «Твиттере»: ЦСКА выкупил 70% прав на Хоакина. Президент «Насьоналя» подтвердил эту новость, сообщив, что уже через несколько дней защитник присоединится к московскому клубу. Transfermarkt оценивает молодого уругвайца в € 500 тысяч, а в СМИ появилась информация о сделке на сумму в € 1,5 млн.

Соса Романюк много играл за юношескую сборную Уругвая (24 матча), но так и не получил шанса в родном «Насьонале». Поучаствовал всего в одной игре, при этом отметился в ней голевой передачей. Защитника отдавали в аренду — сначала в «Рентистас» (30 матчей, в том числе пять в Кубке Либетадорес, и два забитых мяча), а потом в «Ливерпуль» (19 матчей и одна голевая передача в сезоне-2022).

Источник: ФК "Ливерпуль" Монтевидео

Интересно, что в первой части этого сезона «Ливерпуль» выиграл Апертуру, опередив занявший второе место «Насьональ». А несколько дней назад две команды из Монтевидео сошлись в финале так называемого промежуточного турнира. Соса Романюк мог выиграть первый трофей в карьере и насолить своему бывшему клубу. Но — не повезло. «Ливерпуль» проиграл со счётом 0:1.

У Хоакина приличная статистика оборонительных действий в матчах за «Ливерпуль»: 67% выигранных единоборств, семь подборов мяча, шесть перехватов и два отбора (в среднем за 90 минут игры, по данным InStat). Соса Романюк — левоногий центральный защитник. Он высок, эффективен в верховых дуэлях, способен сделать точный длинный пас. Может ошибаться, играя против скоростных оппонентов и после передач за спину. Опыта уругвайцу пока недостаёт. Очевидно, что это приобретение на перспективу, хотя есть надежда на быстрый прогресс игрока.

В интервью уругвайским СМИ Соса Романюк признавался, что в 14 лет после переезда в академию «Насьоналя» у него были проблемы с учёбой. Из-за этого мать едва не забрала Хоакина домой — в родной город футболиста Фрай-Бентос.

«Моя мама хотела, чтобы я учился, — признавался защитник. — А я не мог сосредоточиться, потому что был увлечён футболом. Мы с ней поговорили, и в какой-то момент я чуть не вернулся во Фрай-Бентос».