Бакаев заявил, что должен заслужить место в стартовом составе «Зенита»

«Сижу на скамейке? Я нормально отношусь к этому. Нужно заслужить играть в старте. Есть игроки, которые брали чемпионство в прошлом году. Они уже доказали свое место. Мне надо работать и доказывать. Всему свое время. Нормально отношусь к этому. Работаю.



Если игра будет плохо идти, 90 минут точно не сыграю. Тяжелый вопрос. В основе хочется всегда играть, но и пользу хочется приносить. Не знаю, как на этот вопрос ответить», — сказал Бакаев.