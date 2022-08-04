Акинфеев назвал трех лучших вратарей мира

«Рост — Куртуа, игра ногами и выбор позиции — Нойер, пластика — Менди. Я считаю, что это достойная тройка вратарей, которая входит в мою “лепнину”. От себя бы ничего не добавил — я уже старый, все», — сказал Акинфеев в интервью ютуб-каналу сборной России.