Акинфеев назвал трех лучших вратарей мира
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в рамках рубрики «Вопросы от женской сборной России» назвал трех лучших голкиперов мира по его версии.
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Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в рамках рубрики «Вопросы от женской сборной России» назвал трех лучших голкиперов мира по его версии.
«Рост — Куртуа, игра ногами и выбор позиции — Нойер, пластика — Менди. Я считаю, что это достойная тройка вратарей, которая входит в мою “лепнину”. От себя бы ничего не добавил — я уже старый, все», — сказал Акинфеев в интервью ютуб-каналу сборной России.
В сезоне-2021/22 Акинфеев провел в составе ЦСКА 31 матч во всех турнирах и пропустил 30 голов. В 13 встречах 36-летний голкипер отыграл на ноль.