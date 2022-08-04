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10:36 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист «Динамо» Соснин завершил карьеру после осложнений из-за коронавируса

Полузащитник рассказал, что в феврале 2021 года его в нижнекамский «Нефтехимик» пригласил Кирилл Новиков.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Бывший игрок московского футбольного клуба «Динамо» Антон Соснин принял решение о завершении профессиональной карьеры после осложнений из-за коронавируса. Об этом Соснин рассказал ТАСС в четверг.

«Еще когда был контракт с “Динамо”, получил серьезную травму и лечился восемь месяцев, а когда восстановился — поменялся тренер. Когда он приходил, делал ставку на тех игроков, которые были готовы, а я восемь месяцев не тренировался, не было игровой практики. Ему, естественно, нужен был результат здесь и сейчас — это абсолютно нормально».

«Потом были сборы, старт чемпионата и начался коронавирус. Возникла еще одна пауза, и в итоге я сыграл в премьер-лиге спустя год и семь месяцев. Сезон закончился, буквально через месяц я успел провести три-четыре матча, выходил на замену, одну игру провел в основе. Контракт с “Динамо” закончился, потом была пауза — мы с агентом ждали предложения — ничего более-менее стоящего не было, трансферное окно закрылось, я взял паузу до зимы, а в ноябре переболел коронавирусом», — сказал Соснин.

Собеседник агентства отметил, что в феврале 2021 года его в нижнекамский «Нефтехимик» пригласил Кирилл Новиков, под руководством которого он играл в «Динамо». «Я уже обо всем договорился, мне нужно было пройти медобследование — выяснилось, что коронавирус дал осложнение на сердце. У меня были проблемы при нагрузках — я этого не чувствовал, но в любой момент это могло сыграть злую шутку. Естественно, я и сам сказал, что никуда не поеду, и в “Нефтехимике” решили не рисковать».

«Спасибо Кириллу Александровичу за то, что хотел реанимировать меня после сложной ситуации. В итоге до лета я лечился, теперь все нормально — вылечился, прошел повторное обследование, должен был ехать в еще одну команду ФНЛ (Футбольная национальная лига, прежнее название Мелбет — Первой лиги — прим. ТАСС), а у меня родилась дочка, а еще есть дочка от первого брака в Питере. Перед вылетом на сборы я сел и подумал, что если поеду в третий город, а в Москве и Питере у меня по ребенку, я все время буду в дороге, а в выходной буду кидать монетку — к кому ехать. В итоге выбрал семью, детей и вот так закончил карьеру», — добавил он.

Планы по получению тренерской лицензии Pro

Также Соснин рассказал о подготовке к тренерской работе. «С января учился на тренера, в мае получил лицензию категории B УЕФА. Как раз у нас были перестановки, ребята доверили мне такую важную должность (главного тренера команды Медиалиги Broke Boys — прим. ТАСС). Изначально я был в гостях у Виталика (бывшего защитника “Динамо” Виталия Дьякова — прим. ТАСС), он говорил: “Давай побегаем, за блогеров поиграем. Сначала было так, и вот во что это вылилось. Сейчас все мысли об этом”, — отметил Соснин.

«Есть ли мысли о получении лицензии УЕФА Pro? Конечно, нужно стремиться к лучшему, буду стараться и делать все для этого. Сейчас поменялись правила, и у академии РФС новая политика — нужно очень много работать после того, как получаешь лицензию. Нужно постепенно — нельзя отучиться на категорию B и сразу пойти на категорию A, а после нее — на Pro», — заключил собеседник агентства.

Соснину 32 года, за свою карьеру выступал за самарские «Крылья Советов», краснодарскую «Кубань», «Динамо» и нижнекамский «Нефтехимик». Профессиональную карьеру завершил 1 июля 2022 года.

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