Федотова признали лучшим тренером июля в Российской премьер-лиге

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов признан лучшим тренером июля в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом в четверг сообщила пресс-служба лиги.

ЦСКА под руководством Федотова в трех матчах набрал семь очков и занимает третье место в турнирной таблице. Армейцы обыграли «Урал» (2:0), «Сочи» (3:0) и сыграли вничью с клубом «Пари Нижний Новгород» (2:2).

За Федотова проголосовали болельщики и эксперты канала «Матч Премьер». Эксперты РПЛ отдали предпочтение тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю. Красно-белые также набрали семь очков после трех туров, сыграв вничью с «Ахматом» (1:1) и одержав разгромные победы над «Краснодаром» и «Оренбургом» с одинаковым счетом 4:1.