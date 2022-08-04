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13:01 (мск), источник: ТАСС

Федотова признали лучшим тренером июля в Российской премьер-лиге

ЦСКА под руководством Федотова в трех матчах набрал семь очков и занимает третье место в турнирной таблице.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов признан лучшим тренером июля в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом в четверг сообщила пресс-служба лиги.

ЦСКА под руководством Федотова в трех матчах набрал семь очков и занимает третье место в турнирной таблице. Армейцы обыграли «Урал» (2:0), «Сочи» (3:0) и сыграли вничью с клубом «Пари Нижний Новгород» (2:2).

За Федотова проголосовали болельщики и эксперты канала «Матч Премьер». Эксперты РПЛ отдали предпочтение тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю. Красно-белые также набрали семь очков после трех туров, сыграв вничью с «Ахматом» (1:1) и одержав разгромные победы над «Краснодаром» и «Оренбургом» с одинаковым счетом 4:1.

Федотов с 2020 года возглавлял «Сочи», в прошлом году под его руководством команда впервые в истории завоевала серебряные медали чемпионата России. В межсезонье он возглавил ЦСКА.

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