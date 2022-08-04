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17:18 (мск), источник: ТАСС

Полузащитника «Ростова» Уткина признали лучшим игроком июля в РПЛ

В трех матчах футболист отметился голом и тремя результативными передачами.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин признан лучшим игроком июля в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом в четверг сообщила пресс-служба лиги.

22-летний футболист отметился голом и тремя результативными передачами в трех матчах. «Ростов» сыграл вничью с «Динамо» (1:1) и «Локомотивом» (2:2), а также одержал победу над «Химками» (1:0).

За Уткина проголосовали эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер». Болельщики отдали предпочтение футболисту «Спартака» Квинси Промесу, который забил три мяча и сделал две голевые передачи в трех играх.

Уткин пополнил состав «Ростова» в межсезонье. В прошлом сезоне полузащитник выступал за «Ахмат» на правах аренды, ранее он играл за «Краснодар».

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