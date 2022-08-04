Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:30
Хамрун Спартанс
Левски
Футбол. Еврокубки
20:30
Заря Лг
Университатя Кр
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Мальме
Дюделанж
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Фенербахче
Словацко
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Шахтер С
ЧФР
00
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Шкендия
Футбол. Еврокубки
20:00
Викинг
Слайго Роверс
Футбол. Еврокубки
20:00
Лиллестрем
Антверпен
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА Сф
Сент-Патрик'с Атлетик
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Кызыл-Жар
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
Арис
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Кишварда
Футбол. Еврокубки
20:00
Нефтчи
Рапид В
Футбол. Еврокубки
20:00
Славия Пр
Панатинаикос
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
АЕК Л
Партизан
21
Футбол. Еврокубки
21:00
Балкани
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
21:00
Лугано
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
21:00
Чукарички
Твенте
Футбол. Еврокубки
21:00
Вадуц
Коньяспор
Футбол. Еврокубки
21:00
Сепси
Юргорден
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
ХИК
Футбол. Еврокубки
21:30
Брённбю
Базель
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
Цюрих
Футбол. Еврокубки
21:45
Викингур Р
Лех
Футбол. Еврокубки
21:45
Брейдаблик
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
21:55
Фехервар
Петрокуб
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Шкупи
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
22:00
Зриньски
Тобол Кс
Футбол. Еврокубки
22:00
Хайдук С
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
22:00
Данди Юнайтед
АЗ
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
31.07
Ростов
Химки
10
31.07
Спартак
Оренбург
41
31.07
Крылья Советов
Торпедо
11
31.07
Нижний Новгород
ЦСКА
22
30.07
Сочи
Ахмат
21
30.07
Зенит
Локомотив
50
30.07
Факел
Динамо
33
29.07
Урал
Краснодар
13
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:21 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА объявил о переходе футболиста «Интернасьонала» Мойзеса на правах аренды

Соглашение с бразильцем рассчитано до окончания сезона-2022/23 и предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ПФК ЦСКА

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Защитник бразильского «Интернасьонала» Мойзес перешел в московский футбольный клуб ЦСКА на правах аренды. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ЦСКА.

Мойзесу 27 лет, ранее он также выступал в бразильских клубах «Комершал», «Бататаиш», «Мадурейра», «Коринтианс», «Ред Булл Брагантино», «Баия» и «Ботафого».

ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 7 очков в трех играх. В следующем туре ЦСКА 6 августа встретится дома с воронежским «Факелом».

 Бой Гассиева в Сербии состоится, несмотря на политическую ситуацию
Выступавшая за Грузию бегунья вернулась в Россию
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь