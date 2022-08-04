ЦСКА объявил о переходе футболиста «Интернасьонала» Мойзеса на правах аренды

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Защитник бразильского «Интернасьонала» Мойзес перешел в московский футбольный клуб ЦСКА на правах аренды. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ЦСКА.

Мойзесу 27 лет, ранее он также выступал в бразильских клубах «Комершал», «Бататаиш», «Мадурейра», «Коринтианс», «Ред Булл Брагантино», «Баия» и «Ботафого».