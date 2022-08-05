СМИ сообщили о новой трансферной цели «Зенита»

По информации источника, «Зенит» еще не делал официального предложения «Коринтиансу», но уже связывался с представителями 18-летнего защитника. Несколько недель назад агент футболиста Эдуардо Бу Дайе побывал в Европе по приглашению клубов и одного из крупнейших спортивных агентств. Отмечается, что в услугах Ренана также заинтересованы дортмундская «Боруссия» и английский «Вулверхэмптон».