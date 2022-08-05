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11:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ сообщили о новой трансферной цели «Зенита»

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Петербургский «Зенит» заинтересован в футболисте бразильского «Коринтианса» Роберте Ренане, сообщает Yahoo Esportes.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, «Зенит» еще не делал официального предложения «Коринтиансу», но уже связывался с представителями 18-летнего защитника. Несколько недель назад агент футболиста Эдуардо Бу Дайе побывал в Европе по приглашению клубов и одного из крупнейших спортивных агентств. Отмечается, что в услугах Ренана также заинтересованы дортмундская «Боруссия» и английский «Вулверхэмптон».

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Ренана составляется два миллиона евро. «Коринтианс» является владельцем только 55% прав на бразильца. В текущем сезоне он принял участие в двух матчах чемпионата страны.

Этим летом в «Зенит» на правах аренды до конца сезона-2022/23 уже перешли два футболиста «Коринтианса» — вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан.

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