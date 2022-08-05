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18:44 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Зенит» отправляют ещё одного бразильца. Почему такой акцент на этот рынок?

Нет, Малком ещё не спортивный директор.

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Мы все знаем, что сейчас у «Зенита» много бразильцев: среди игроков на долгосрочных контрактах — Дуглас Сантос, Малком, Клаудиньо, Вендел, Родригао и временно вернувшийся на родину Алберто, плюс совсем недавно добавились два парня в аренду — Иван и Густаво Мантуан. Над ними есть тренер-соотечественник Вильям де Оливейра. Итог — девять человек.

Но, похоже, бразильской прессе мало. Издание Noticias считает, что нужно ещё. Поэтому они выкатили новость об интересе Питера к 18-летнему юноше из «Коринтианса» Роберто Ренану. Видимо, всё дело в июльском заявлении гендиректора клуба Александра Медведева, который сообщил о желании подписать игрока с такой же левой, как у Ракицкого. Но надо понимать две вещи: у Ренана она далеко не такая волшебная, как у украинца. И второе — по своему объективному уровню он не сможет конкурировать с Ловреном, Родригао, Чистяковым и остальными. Как сообщил источник «Чемпионата», Роберто теоретически может быть в списке кандидатов, но явно не на приоритетных позициях. И его переход в петербургский клуб летом практически исключён.

Но есть ли у «Зенита» особые отношения с Бразилией?

Такое предположение логично. За последнее время «Зенит» совершил пять трансферных операций с бразильскими клубами. В прошлом году клуб купил Клаудиньо у «РБ Брагантино» и Юри Алберто у «Интернасьонала». В этом — отдал в аренду «Коринтиансу» того же Алберто и пригласил взамен Ивана и Мантуана. Только с российскими клубами трансферных взаимодействий больше. На втором месте — именно с бразильскими.

Однако, по моей информации, никакого приоритета этой стране при поиске игроков не отдаётся. Но у региона есть два преимущества — большой выбор футболистов и дешёвый ценник. Плюс сговорчивые руководители клубов. Бразильцев не особо тревожат ситуация в мире и бан России. Если кто-то готов платить, латиноамериканцы готовы продавать.

Сейчас скаутская служба по понятным причинам чуть больше ориентирована именно на другой континент. Но ещё и на Балканы. Селекция предлагает игроков штабу, тренеры дают свою оценку, и уже после этого фамилия того или иного кандидата может дойти до руководства. Естественно, бразильским вопросом плотно занимается и тренер «Зенита» Вильям де Оливейра. Он следит за местным чемпионатом и может порекомендовать того или иного футболиста. Однако это всего лишь одно из направлений работы клуба. Просто в нынешних условиях оно стало чуть более важным.

Может, бразильцев в «Зенит» пихают агенты?

Ещё одна любопытная теория. Ведь у Малкома и Клаудиньо один агент. Плюс при его содействии в Питер приехали Иван и Мантуан — интересная схема.

Однако, насколько я понимаю, никакого приоритета либо власти у того самого Луиса Фернандо Гарсии нет. А шутки про Малкома как про спортивного директора остаются шутками. Первое — Гарсия напрямую не занимается Иваном и Мантуаном — у них есть и свой представитель. Второе — у Вендела, Дугласа и Родригао совсем другие агенты, которые с Гарсией никак не связаны.

«Зенит» пытается сохранять независимость и работать со всеми, кто этого хочет. Например, Александр Медведев в начале этого года сам летал в Бразилию на переговоры. Плюс у скаутской службы достаточно представителей на территории страны. То есть история, когда на клуб сможет влиять тот или иной бразильский агент, практически исключена. Важный индикатор этого — переподписание контрактов с тремя футболистами с разными представителями. Ещё значимый момент — каждого из новичков одобряет сначала Семак, а потом уже начинается разговор о сумме между руководителями.

А что касается новичков, то, насколько я знаю, «Зенит», вероятно, завершил трансферную кампанию на вход. Возможны варианты только с арендами некоторых игроков в другие клубы. Сейчас тренерский штаб доволен имеющимися футболистами и вряд ли хочет дополнений. Особенно в защиту, где и так более чем достаточный выбор.

Дмитрий Зимин

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