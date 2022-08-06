Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Велес
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм
Ливерпуль
Футбол. Премьер-лига
15:00
Урал
Спартак
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
Футбол. Премьер-лига
17:30
ЦСКА
Факел
Футбол. Зарубежный
18:00
Страсбур
Монако
Футбол. Первый дивизион
18:00
СКА-Хабаровск
Акрон
Футбол. Зарубежный
19:30
Эвертон
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Байер
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Зенит
Футбол. Зарубежный
5.08
Кристал Пэлас
Арсенал
02
Футбол. Зарубежный
5.08
Лион
Аяччо
21
Футбол. Зарубежный
5.08
Айнтрахт Ф
Бавария
16
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
31.07
Ростов
Химки
10
31.07
Спартак
Оренбург
41
31.07
Крылья Советов
Торпедо
11
31.07
Нижний Новгород
ЦСКА
22
30.07
Сочи
Ахмат
21
30.07
Зенит
Локомотив
50
30.07
Факел
Динамо
33
29.07
Урал
Краснодар
13
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:22 (мск), источник: ТАСС

Четвертый тур РПЛ стартует в субботу матчами с участием тройки лидеров

Идущий первым «Зенит» в Грозном сыграет с местным «Ахматом», располагающийся на второй строчке «Спартак» на выезде встретится с «Уралом», а замыкающий тройку лидеров ЦСКА дома примет «Факел»; также в этот день состоится матч между «Краснодаром» и «Локомотивом».

Спартак
Урал
Ахмат
Зенит
ЦСКА
Факел
Краснодар
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Программа четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу четырьмя матчами, в трех из которых примут участие лидеры турнирной таблицы чемпионата.

Идущий первым петербургский «Зенит» в Грозном сыграет с местным «Ахматом» (начало — 20:00 мск), располагающийся на второй строчке московский «Спартак» на выезде встретится с екатеринбургским «Уралом» (15:00 мск), а замыкающий тройку лидеров столичный ЦСКА дома примет воронежский «Факел» (17:30 мск); также в этот день состоится матч между «Краснодаром» и московским «Локомотивом» (20:00 мск).

В первом по хронологии матче дня «Урал» в Екатеринбурге встретится со «Спартаком». После трех туров команды располагаются на разных полюсах турнирной таблицы — хозяева поля, не набравшие ни одного очка, занимают последнюю, 16-ю строчку, а их соперники с семью очками только по дополнительным показателям уступают идущему первым «Зениту». Эта игра станет второй для «Екатеринбург-Арены» после введения в эксплуатацию карты болельщика.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 4, 6.08.2022, 15:00

Урал-Спартак-

«Урал» в трех первых турах потерпел три поражения с общей разницей забитых и пропущенных мячей «-7». Екатеринбуржцы поочередно уступили ЦСКА (0:2), «Оренбургу» (0:3) и «Краснодару» (1:3). «Спартак» на старте сезона в гостях сыграл вничью с «Ахматом» (1:1), после чего с одинаковым счетом 4:1 разгромил «Краснодар» и «Оренбург».

В субботу на поле «Екатеринбург-Арены» в составе «Урала» не смогут выйти продолжающие восстанавливаться от травм вратарь Олег Баклов и полузащитник Лука Цулукидзе. «Спартак» подходит к игре на выезде без кадровых проблем. Восстановился защитник и капитан красно-белых Георгий Джикия. Игрок обороны получил травму в матче с «Краснодаром» и был заменен, а во встрече с «Оренбургом» оказался вне заявки.

Предстоящий матч станет 27-м в истории встреч «Урала» и «Спартака» в чемпионате России. Перед субботней игрой подавляющее статистическое преимущество на стороне красно-белых — из 26 предыдущих матчей москвичи выиграли 17, потерпев шесть поражений и трижды сыграв вничью. Екатеринбуржцы не обыгрывали столичную команду с сентября 2019 года (2:1 в Москве), а на своем поле не побеждали с апреля 2018-го (2:1). Беспроигрышная серия «Спартака» в матчах с «Уралом» насчитывает пять матчей (три победы, две ничьих).

Армейское испытание для новичка РПЛ

ЦСКА в трех стартовых матчах также набрал семь очков, армейцы находятся на третьей строчке из-за дополнительных показателей. «Факел» занимает 14-ю позицию с двумя очками, воронежский клуб вернулся в высший дивизион российского футбола после 21 года отсутствия. В последний раз, когда команда выступала на этом уровне, РПЛ еще не была создана, так что для нее сезон-2022/23 является первом в премьер-лиге.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 4, 6.08.2022, 17:30

ЦСКА-Факел-

ЦСКА начал сезон с домашних побед над «Уралом» (2:0) и «Сочи» (3:0), но в первой же игре на выезде допустил осечку — армейцы со счетом 2:0 обыгрывали «Пари Нижний Новгород», но не сумели удержать победу (2:2). «Факел» в трех стартовых турах сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) и московским «Динамо» (3:3), а также уступил «Ахмату» (1:2).

За ЦСКА в субботу из-за травм не сыграют защитник Георгий Щенников и нападающий Егор Ушаков. «Факел» будет вынужден обходиться без хавбека Дениса Шепилова.

В высшем дивизионе чемпионата России ЦСКА и «Факел» провели восемь матчей, четыре раза сильнее оказывались москвичи, трижды команды не сумели выявить победителя, один раз победу одержали воронежцы. Предыдущий матч между этими командами состоялся в июне 2015 года. Тогда «Факел» в товарищеской встрече обыграл ЦСКА со счетом 1:0.

Визит чемпиона к неудобному сопернику

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 4, 6.08.2022, 20:00

Ахмат-Зенит-

Еще две субботние встречи пройдут одновременно. В одной из них чемпион России четырех последних сезонов «Зенит» на выезде встретится с «Ахматом». Команда из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице (семь очков), клуб из Грозного занимает восьмое место (4). Сине-бело-голубые после ничьей в игре с «Химками» (1:1) поочередно крупно обыграли «Крылья Советов» (3:0) и «Локомотив» (5:0), грозненцы поделили очки со «Спартаком» (1:1), обыграли «Факел» (2:1) и уступили «Сочи» (1:2).

Из 30 предыдущих очных матчей в РПЛ «Зенит» выиграл 14, 10 игр завершились вничью, еще в шести встречах сильнее был «Ахмат». В трех последних играх сильнее были петербуржцы, но до этого команда из Грозного в четырех играх сводила дело к ничьей. С ноября 2015 года по май 2017-го сине-бело-голубые потерпели четыре поражения.

«Ахмат» к матчу против чемпиона страны подходит в оптимальном составе. «Зенит» будет вынужден обходиться без двух игроков стартового состава — защитника Вячеслава Караваева и полузащитника Далера Кузяева. Кроме того, встречу в Грозном пропустит бразильский новичок сине-бело-голубых Густаво Мантуан.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 4, 6.08.2022, 20:00

Краснодар-Локомотив-

Параллельно с этим матчем пройдет игра «Краснодар» — «Локомотив». В прошлом сезоне команды заняли четвертое и шестое места в турнирной таблице. После трех туров нового розыгрыша РПЛ они находятся в нижней части турнирной таблицы — «Краснодар» идет девятым (4), «Локомотив» — 13-м (2). Краснодарцы на старте сезона сыграли вничью с «Факелом» (2:2), проиграли «Спартаку» (1:4) и обыграли «Урал» (3:1), а железнодорожники сыграли вничью с «Пари Нижний Новгород» (1:1) и «Ростовом» (2:2), после чего крупно уступили «Зениту» (0:5).

Из 22 предыдущих матчей между «Краснодаром» и «Локомотивом» 13 закончились победами москвичей, в трех случаях команды играли вничью, а еще семь раз сильнее были краснодарцы. В субботу хозяева будут вынуждены обходиться без травмированного защитника Кайо. У гостей список потерь длиннее — из-за дисквалификации матч пропустит полузащитник Дмитрий Баринов, а из-за травм — защитники Максим Ненахов и Лукас Фассон, а также полузащитник Рифат Жемалетдинов.

Программа четвертого тура завершится в воскресенье четырьмя матчами. «Торпедо» в номинально домашней игре встретится с «Химками» (15:00 мск) на их стадионе, «Крылья Советов» примут «Динамо» (17:30 мск), «Ростов» — «Оренбург» (20:00 мск), а «Сочи» — «Пари НН» (20:00 мск).

 Бой Гассиева в Сербии состоится, несмотря на политическую ситуацию
Выступавшая за Грузию бегунья вернулась в Россию
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь