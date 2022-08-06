Четвертый тур РПЛ стартует в субботу матчами с участием тройки лидеров

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Программа четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу четырьмя матчами, в трех из которых примут участие лидеры турнирной таблицы чемпионата.

Идущий первым петербургский «Зенит» в Грозном сыграет с местным «Ахматом» (начало — 20:00 мск), располагающийся на второй строчке московский «Спартак» на выезде встретится с екатеринбургским «Уралом» (15:00 мск), а замыкающий тройку лидеров столичный ЦСКА дома примет воронежский «Факел» (17:30 мск); также в этот день состоится матч между «Краснодаром» и московским «Локомотивом» (20:00 мск).

В первом по хронологии матче дня «Урал» в Екатеринбурге встретится со «Спартаком». После трех туров команды располагаются на разных полюсах турнирной таблицы — хозяева поля, не набравшие ни одного очка, занимают последнюю, 16-ю строчку, а их соперники с семью очками только по дополнительным показателям уступают идущему первым «Зениту». Эта игра станет второй для «Екатеринбург-Арены» после введения в эксплуатацию карты болельщика.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 4, 6.08.2022, 15:00 Урал - Спартак -

«Урал» в трех первых турах потерпел три поражения с общей разницей забитых и пропущенных мячей «-7». Екатеринбуржцы поочередно уступили ЦСКА (0:2), «Оренбургу» (0:3) и «Краснодару» (1:3). «Спартак» на старте сезона в гостях сыграл вничью с «Ахматом» (1:1), после чего с одинаковым счетом 4:1 разгромил «Краснодар» и «Оренбург».

В субботу на поле «Екатеринбург-Арены» в составе «Урала» не смогут выйти продолжающие восстанавливаться от травм вратарь Олег Баклов и полузащитник Лука Цулукидзе. «Спартак» подходит к игре на выезде без кадровых проблем. Восстановился защитник и капитан красно-белых Георгий Джикия. Игрок обороны получил травму в матче с «Краснодаром» и был заменен, а во встрече с «Оренбургом» оказался вне заявки.

Предстоящий матч станет 27-м в истории встреч «Урала» и «Спартака» в чемпионате России. Перед субботней игрой подавляющее статистическое преимущество на стороне красно-белых — из 26 предыдущих матчей москвичи выиграли 17, потерпев шесть поражений и трижды сыграв вничью. Екатеринбуржцы не обыгрывали столичную команду с сентября 2019 года (2:1 в Москве), а на своем поле не побеждали с апреля 2018-го (2:1). Беспроигрышная серия «Спартака» в матчах с «Уралом» насчитывает пять матчей (три победы, две ничьих).

Армейское испытание для новичка РПЛ

ЦСКА в трех стартовых матчах также набрал семь очков, армейцы находятся на третьей строчке из-за дополнительных показателей. «Факел» занимает 14-ю позицию с двумя очками, воронежский клуб вернулся в высший дивизион российского футбола после 21 года отсутствия. В последний раз, когда команда выступала на этом уровне, РПЛ еще не была создана, так что для нее сезон-2022/23 является первом в премьер-лиге.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 4, 6.08.2022, 17:30 ЦСКА - Факел -

ЦСКА начал сезон с домашних побед над «Уралом» (2:0) и «Сочи» (3:0), но в первой же игре на выезде допустил осечку — армейцы со счетом 2:0 обыгрывали «Пари Нижний Новгород», но не сумели удержать победу (2:2). «Факел» в трех стартовых турах сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) и московским «Динамо» (3:3), а также уступил «Ахмату» (1:2).

За ЦСКА в субботу из-за травм не сыграют защитник Георгий Щенников и нападающий Егор Ушаков. «Факел» будет вынужден обходиться без хавбека Дениса Шепилова.

В высшем дивизионе чемпионата России ЦСКА и «Факел» провели восемь матчей, четыре раза сильнее оказывались москвичи, трижды команды не сумели выявить победителя, один раз победу одержали воронежцы. Предыдущий матч между этими командами состоялся в июне 2015 года. Тогда «Факел» в товарищеской встрече обыграл ЦСКА со счетом 1:0.

Визит чемпиона к неудобному сопернику

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 4, 6.08.2022, 20:00 Ахмат - Зенит -

Еще две субботние встречи пройдут одновременно. В одной из них чемпион России четырех последних сезонов «Зенит» на выезде встретится с «Ахматом». Команда из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице (семь очков), клуб из Грозного занимает восьмое место (4). Сине-бело-голубые после ничьей в игре с «Химками» (1:1) поочередно крупно обыграли «Крылья Советов» (3:0) и «Локомотив» (5:0), грозненцы поделили очки со «Спартаком» (1:1), обыграли «Факел» (2:1) и уступили «Сочи» (1:2).

Из 30 предыдущих очных матчей в РПЛ «Зенит» выиграл 14, 10 игр завершились вничью, еще в шести встречах сильнее был «Ахмат». В трех последних играх сильнее были петербуржцы, но до этого команда из Грозного в четырех играх сводила дело к ничьей. С ноября 2015 года по май 2017-го сине-бело-голубые потерпели четыре поражения.

«Ахмат» к матчу против чемпиона страны подходит в оптимальном составе. «Зенит» будет вынужден обходиться без двух игроков стартового состава — защитника Вячеслава Караваева и полузащитника Далера Кузяева. Кроме того, встречу в Грозном пропустит бразильский новичок сине-бело-голубых Густаво Мантуан.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 4, 6.08.2022, 20:00 Краснодар - Локомотив -

Параллельно с этим матчем пройдет игра «Краснодар» — «Локомотив». В прошлом сезоне команды заняли четвертое и шестое места в турнирной таблице. После трех туров нового розыгрыша РПЛ они находятся в нижней части турнирной таблицы — «Краснодар» идет девятым (4), «Локомотив» — 13-м (2). Краснодарцы на старте сезона сыграли вничью с «Факелом» (2:2), проиграли «Спартаку» (1:4) и обыграли «Урал» (3:1), а железнодорожники сыграли вничью с «Пари Нижний Новгород» (1:1) и «Ростовом» (2:2), после чего крупно уступили «Зениту» (0:5).

Из 22 предыдущих матчей между «Краснодаром» и «Локомотивом» 13 закончились победами москвичей, в трех случаях команды играли вничью, а еще семь раз сильнее были краснодарцы. В субботу хозяева будут вынуждены обходиться без травмированного защитника Кайо. У гостей список потерь длиннее — из-за дисквалификации матч пропустит полузащитник Дмитрий Баринов, а из-за травм — защитники Максим Ненахов и Лукас Фассон, а также полузащитник Рифат Жемалетдинов.