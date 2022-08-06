Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Велес
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм
Ливерпуль
Футбол. Премьер-лига
15:00
Урал
Спартак
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
Футбол. Премьер-лига
17:30
ЦСКА
Факел
Футбол. Зарубежный
18:00
Страсбур
Монако
Футбол. Первый дивизион
18:00
СКА-Хабаровск
Акрон
Футбол. Зарубежный
19:30
Эвертон
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Байер
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Зенит
Футбол. Зарубежный
22:00
Клермон Фут
ПСЖ
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
31.07
Ростов
Химки
10
31.07
Спартак
Оренбург
41
31.07
Крылья Советов
Торпедо
11
31.07
Нижний Новгород
ЦСКА
22
30.07
Сочи
Ахмат
21
30.07
Зенит
Локомотив
50
30.07
Факел
Динамо
33
29.07
Урал
Краснодар
13
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:48 (мск), источник: Sport24

«Мне деньги не важны, я хочу играть в футбол». Акинфеев — о том, что пошел на снижение зарплаты в ЦСКА

Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ» рассказал, почему согласился на понижение зарплаты.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В мае 36-летний Акинфеев подписал новый контракт с московским клубом, который действует до конца сезона-2023/24. Сообщалось, что голкипер согласился на существенное снижение финансовых условий.

— Весной ты продлил контракт с ЦСКА с серьезным понижением зарплаты. Это сейчас дорогого стоит. Насколько трудно принималось это решение? Бабаев говорил, что вы чуть ли не за пять минут договорились.

— Решение было принято еще за полгода [до подписания]. Знали, что многие нагнетали, что вот не подпишут. Мы не ждали, какой будет курс, никто ничего не знал. Я пришел к Роману Юрьевичу [Бабаеву]. Он сказал, что сейчас такая история по зарплатам не только у ЦСКА. Я говорю: «Мне деньги не важны, я хочу играть в футбол. Это моя любимая команда, мой клуб. Я тут с четырех с половиной лет, и сейчас сидеть и рассказывать, что я хочу больше [денег] или остаться на том же уровне, было бы глупо».

— То есть за свою карьеру ты успел заработать?

— Дело не в этом. Деньги деньгами, это хорошо всегда, но, если бы я не любил футбол, я бы не подписал этот контракт на два года. А я хочу играть в футбол, это доставляет мне кайф и драйв. Потому что это моя жизнь.

 «Подруги пишут: «Тебе не страшно?» Анфиса Чехова побывала в Грозном: к ней подкатывали горячие чеченские парни
Россиянка, которой изменил бразильский футболист, сводит с ума горячими фото: «Фигура богини. Роскошная женщина»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь