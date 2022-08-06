«Мне деньги не важны, я хочу играть в футбол». Акинфеев — о том, что пошел на снижение зарплаты в ЦСКА

В мае 36-летний Акинфеев подписал новый контракт с московским клубом, который действует до конца сезона-2023/24. Сообщалось, что голкипер согласился на существенное снижение финансовых условий.

— Весной ты продлил контракт с ЦСКА с серьезным понижением зарплаты. Это сейчас дорогого стоит. Насколько трудно принималось это решение? Бабаев говорил, что вы чуть ли не за пять минут договорились.

— Решение было принято еще за полгода [до подписания]. Знали, что многие нагнетали, что вот не подпишут. Мы не ждали, какой будет курс, никто ничего не знал. Я пришел к Роману Юрьевичу [Бабаеву]. Он сказал, что сейчас такая история по зарплатам не только у ЦСКА. Я говорю: «Мне деньги не важны, я хочу играть в футбол. Это моя любимая команда, мой клуб. Я тут с четырех с половиной лет, и сейчас сидеть и рассказывать, что я хочу больше [денег] или остаться на том же уровне, было бы глупо».

— То есть за свою карьеру ты успел заработать?