Сербия и Южная Америка — главные доноры РПЛ. Откуда теперь к нам приезжают легионеры
Большое исследование «СЭ».
Большое исследование «СЭ».
Весной многие опасались массового оттока легионеров. По самым пессимистичным прогнозам, российский футбол должен был лишиться едва ли не всех футболистов из дальнего зарубежья. Но, к счастью, эти ожидания не оправдались даже близко.
Да, часть иностранцев все равно уехала, хотя в других условиях осталась бы в России. Серьезно повлияла на это ФИФА, разрешившая легионерам приостанавливать контракты с нашими клубами до июня 2023 года. Но далеко не все воспользовались этой поправкой. Более того, премьер-лига продолжает пополняться футболистами из-за рубежа. Правда, изменились акценты на рынки.
В первую очередь подтвердим таблицей очевидную тенденцию лета: из России уезжает больше народу, чем приезжает сюда. На сегодня РПЛ покинули 37 легионеров, а пополнилась она 23 иностранцами. Тревожных цифр здесь нет, хотя отток выше, чем обычно. Наша лига каждый год избавляется от солидного числа легионеров, и нередко они уходят без компенсации. Но в данном случае разброс очень высок: сразу 14 иностранных футболистов покинули команды свободными агентами, а пришел лишь один (Милан Гайич в ЦСКА).
Кроме того, российские клубы аномально много легионеров отдают в аренды — сразу 16. Причины на поверхности: иностранцы приостанавливают контракты и формально уходят как раз в аренды. При этом большинство из этих футболистов ликвидны, и в другой реальности на таких условиях не покинули бы свои клубы.
Но есть и хорошая новость: участники РПЛ заработали на продажах легионеров примерно столько же, сколько потратили на покупки новых — по 32 миллиона евро. Вообще все идет к тому, что по итогам летнего окна клубы премьер-лиги в совокупности покажут незначительный отрицательный баланс. Он точно будет не таким большим, как в трех предыдущих летних трансферных окнах.
Особенность нынешнего окна в том, что Россию покидают европейцы. Раньше такого не было — из РПЛ уезжали представители всех континентов приблизительно в равных пропорциях. Но сейчас виден четкий след: 26 из уехавших 37 легионеров (70%) — из Европы. Причем даже внутри нее выделяются отдельные страны — например, Польша и Швеция. По четыре футболиста из этих государств уехали из РПЛ летом, и это рекордный показатель. На третьем месте — неожиданно Нигерия, но это скорее стечение обстоятельств.
Очень высок отток игроков даже не из Восточной Европы, а из Скандинавии: помимо четырех шведов, лигу покинули два норвежца, два исландца и один датчанин. Кроме того, лишь формально остается на контракте с «Ростовом» Матиас Норманн из Норвегии, но в его уходе нет сомнений. Если не считать его, то сейчас в лиге вообще нет футболистов из Скандинавии — и это точно аномалия: в РПЛ всегда было достаточно футболистов из Северной Европы. Например, в прошлом сезоне Швеция с семью игроками была на четвертом месте по числу легионеров в нашей лиге.
Обратная таблица, подчеркивающая тренд на южноамериканцев и сербов в РПЛ. Здесь нет чего-то необычного: по активностям клубов видно, какие именно рынки изучаются в первую очередь. Пока по числу новичков в лиге лидирует Бразилия: Иван и Густаво Мантуан («Зенит»), а также Мойзес (ЦСКА) и Лукас Фассон («Локомотив») обеспечивают это лидерство. Но клубы активно вступают в переговоры и с другими странами Южной Америки: РПЛ пополнилась чилийцем, парагвайцем, тремя аргентинцами, а еще ЦСКА выкупил контракт колумбийца Хорхе Карраскаля. Плюс «Оренбург» купил Джимми Марина из Коста-Рики.
В целом, подписание полноценных контрактов после аренд — выход для многих клубов в нынешних условиях. Так поступил и «Спартак» с Кристофером Мартинсом, а «Краснодар» выкупил у болгарского «Ботева» сразу трех нигерийцев: Олакунле Олусегуна, Джонатана Окоронкво и Давида Ндуку. Сербия тоже делегировала в РПЛ трех новых футболистов.
Напоследок сравним статистику приезжавших в РПЛ иностранцев в предыдущие пять летних трансферных окон с текущей ситуацией.
Отметим, что окно в России закрывается только через месяц, но большинство сделок клубы уже совершили. И уже сейчас очевидно, что этот год будет худшим по числу легионеров-новичков за много лет. В 2017 году в РПЛ приехали ровно 50 иностранцев, а сейчас их в два с лишним раза меньше — 23. Однако, как и тогда, самым привлекательным рынком для России остается бразильский. Летом 2017-го оттуда премьер-лига приобрела сразу семь футболистов, а по шесть игроков тогда отправили в Россию Аргентина и Сербия. И если родина Месси и Марадоны пять лет назад резко вырвалась в лидеры благодаря «Зениту» и Роберто Манчини, то Бразилия с Сербией до сих пор остаются широко востребованными.
В 2018-м в РПЛ был тренд на исландцев, а в 2019-м, как видно, к нам активно приезжали поляки и шведы. Сейчас, как мы уже отметили выше, уехал почти все граждане этих стран. Зато, к удивлению, остались многие футболисты из Хорватии — это сейчас по представительству третья в лиге страна (наряду с Сербией) после Бразилии и Белоруссии.
Год назад лига пополнялась игроками из десятков разных стран, но теперь такого широкого выбора нет. По новичкам лидируют Бразилия и Сербия — страны, которые всегда охотно отправляли в Россию футболистов. Разница в том, что раньше они были одними из многих доноров, а сейчас остались едва ли не единственными. Интересно, как изменится картина следующим летом.
Автор: Гоша Чернов