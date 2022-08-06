Акинфеев назвал имя возможного преемника в ЦСКА
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, кого видит своим преемником в московской команде.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, кого видит своим преемником в московской команде.
«Кого можно представить в воротах ЦСКА? Легко можно представить Владислава Торопа. Мы в команде зовем его Слава. Все в его руках — большая перспектива, большой талант.
Все будет зависеть от него. Он должен просто думать всегда своей головой. Я на базе с ним долго всегда разговариваю. У него очень много сильных качеств. Дай бог, чтобы он вырос в классного вратаря», — сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».
Акинфеев — воспитанник ЦСКА. Вратарь дебютировал в чемпионате России 31 мая 2003 года в победном матче против самарских «Крыльев Советов» (2:0) в возрасте 16 лет и смог отразить пенальти. За карьеру он шесть раз выиграл чемпионат России и стал победителем Кубка УЕФА. В составе сборной России завоевал бронзовые медали Евро-2008 и дошел до четвертьфинала чемпионата мира — 2018.