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10:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Акинфеев назвал имя возможного преемника в ЦСКА

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, кого видит своим преемником в московской команде.

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Источник: РИА "Новости"

«Кого можно представить в воротах ЦСКА? Легко можно представить Владислава Торопа. Мы в команде зовем его Слава. Все в его руках — большая перспектива, большой талант.

Все будет зависеть от него. Он должен просто думать всегда своей головой. Я на базе с ним долго всегда разговариваю. У него очень много сильных качеств. Дай бог, чтобы он вырос в классного вратаря», — сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

Акинфеев — воспитанник ЦСКА. Вратарь дебютировал в чемпионате России 31 мая 2003 года в победном матче против самарских «Крыльев Советов» (2:0) в возрасте 16 лет и смог отразить пенальти. За карьеру он шесть раз выиграл чемпионат России и стал победителем Кубка УЕФА. В составе сборной России завоевал бронзовые медали Евро-2008 и дошел до четвертьфинала чемпионата мира — 2018.

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