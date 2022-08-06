Украинский футболист переехал в Россию, скандально покинувший «Спартак» легионер нашел клуб. Трансферы и слухи дня
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По информации Sport24, центральный защитник «Фламенго» Лео Перейра может перейти в «Краснодар». На данный момент клубы ведут переговоры по поводу трансфера 26-летнего защитника, отыгравшего в текущем сезоне за «Фламенго» 6 матчей.
Сотрудник агентства R13 Fussball, представляющий интересы защитника бразильского «Фламенго» Лео Перейры, уже подтвердил эту информацию. Усиление оборонительной линии для «Краснодара» было бы очень кстати — на старте сезона команда Александра Сторожука сумела победить лишь «Урал» и пропустила 6 голов за три тура.
Украинский крайний защитник Александр Масалов, прежде выступавший за черниговскую «Десну», подписал контракт с «Уфой», вылетевшей по итогам прошлого сезона в ФНЛ. 25-летний игрок присоединился к команде на правах свободного агента.
«Наш клуб доволен трансфером Александра Масалова. Уверены, что этот футболист поможет нашему клубу. Вместе с ним “Уфа” будет прогрессировать. Что касается самого трансфера, то никаких проблем не было. Все прошло спокойно. Вопрос гражданства Масалова я бы поднимать не хотел», — прокомментировал сделку для Sport24 генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.
Об этом сообщает Yahoo. По информации источника, «Зенит» заинтересован в услугах 18-летнего центрального защитника бразильского «Коринтианса» Роберта Ренана.
Отмечается, что игрока также хотят заполучить английский «Вулверхэмптон» и «Боруссия» Дортмунд. На данный момент «Зенит» не делал предложения о покупке Ренана, но рассматривает такой вариант.
Ранее чемпион России арендовал двух футболистов «Коринтианса» — вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.
Об этом Sport24 рассказал агент игрока Оробийи Родос. Нападающий молдавского «Шерифа» близок к переходу к российскую команду.
«Янсане переходит в “Нижний Новгород” в аренду на год с правом выкупа. Осталось достичь согласия игрока и клуба в финансовых вопросах», — заявил представитель футболиста.
Янсане выступал за «Нижний Новгород» в прошлом году и помог команде подняться в РПЛ. В 16 матчах Первой лиги форвард забил 6 мячей.
Уезжавший из России со скандалом Джордан Ларссон официально нашел новый клуб — немецкий «Шальке» подписал с ним контракт до 2025 года. Выступать за новую команду он будет вместе с Алексом Кралом, знакомым ему по «Спартаку»: московский клуб отдал его «Шальке» в аренду.
25-летний Ларссон выступал за «Спартак» с 2019 года. Он провел за клуб 83 матча и забил 27 голов. В апреле 2022 года форвард отправился в аренду в АИК на три месяца, после чего расторг контракт со «Спартаком».
Команда Жозе Моуринью становится все сильнее. Следом за подписанием Дибалы «Рома» прихватила на следующий сезон хавбека «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдума.
У итальянского клуба будет возможность выкупить игрока по окончании сезона-2022/2023. Ранее сообщалось, что сумма возможного выкупа составит 8 млн евро.
В минувшем сезоне Вейналдум провел 31 матч в рамках Лиги 1 и сделал три ассиста.
Речь о защитнике Марке Кукурелья, перебравшемся из «Брайтона» в «Челси». Левый защитник подписал контракт с лондонским клубом на шесть лет. Фабрицио Романо сообщал, что сумма трансфера составила 55+7 млн футнтов в качестве бонусов.
В прошедшем чемпионате Англии Кукурелья провел в составе «Брайтона» 35 матчей и забил один гол. Прежде защитник вступал за испанские клубы «Хетафе», «Эйбар» и фарм «Барселоны».