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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:04 (мск), источник: Sport24

Украинский футболист переехал в Россию, скандально покинувший «Спартак» легионер нашел клуб. Трансферы и слухи дня

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Источник: Sport24

Что в России

«Краснодар» ведет переговоры с бразильским защитником

По информации Sport24, центральный защитник «Фламенго» Лео Перейра может перейти в «Краснодар». На данный момент клубы ведут переговоры по поводу трансфера 26-летнего защитника, отыгравшего в текущем сезоне за «Фламенго» 6 матчей.

Сотрудник агентства R13 Fussball, представляющий интересы защитника бразильского «Фламенго» Лео Перейры, уже подтвердил эту информацию. Усиление оборонительной линии для «Краснодара» было бы очень кстати — на старте сезона команда Александра Сторожука сумела победить лишь «Урал» и пропустила 6 голов за три тура.

Воспитанник киевского «Динамо» переехал в Россию

Украинский крайний защитник Александр Масалов, прежде выступавший за черниговскую «Десну», подписал контракт с «Уфой», вылетевшей по итогам прошлого сезона в ФНЛ. 25-летний игрок присоединился к команде на правах свободного агента.

«Наш клуб доволен трансфером Александра Масалова. Уверены, что этот футболист поможет нашему клубу. Вместе с ним “Уфа” будет прогрессировать. Что касается самого трансфера, то никаких проблем не было. Все прошло спокойно. Вопрос гражданства Масалова я бы поднимать не хотел», — прокомментировал сделку для Sport24 генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

Источник: ФК "Уфа"

«Зенит» намерен побороться за игрока с дортмундской «Боруссией»

Об этом сообщает Yahoo. По информации источника, «Зенит» заинтересован в услугах 18-летнего центрального защитника бразильского «Коринтианса» Роберта Ренана.

Отмечается, что игрока также хотят заполучить английский «Вулверхэмптон» и «Боруссия» Дортмунд. На данный момент «Зенит» не делал предложения о покупке Ренана, но рассматривает такой вариант.

Ранее чемпион России арендовал двух футболистов «Коринтианса» — вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.

Гвинейский нападающий Момо Янсане может вернуться в «Нижний Новгород»

Об этом Sport24 рассказал агент игрока Оробийи Родос. Нападающий молдавского «Шерифа» близок к переходу к российскую команду.

«Янсане переходит в “Нижний Новгород” в аренду на год с правом выкупа. Осталось достичь согласия игрока и клуба в финансовых вопросах», — заявил представитель футболиста.

Янсане выступал за «Нижний Новгород» в прошлом году и помог команде подняться в РПЛ. В 16 матчах Первой лиги форвард забил 6 мячей.

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Что в Европе

Бывший нападающий «Спартака» все-таки перешел в «Шальке»

Уезжавший из России со скандалом Джордан Ларссон официально нашел новый клуб — немецкий «Шальке» подписал с ним контракт до 2025 года. Выступать за новую команду он будет вместе с Алексом Кралом, знакомым ему по «Спартаку»: московский клуб отдал его «Шальке» в аренду.

25-летний Ларссон выступал за «Спартак» с 2019 года. Он провел за клуб 83 матча и забил 27 голов. В апреле 2022 года форвард отправился в аренду в АИК на три месяца, после чего расторг контракт со «Спартаком».

«Рома» арендовала Вейналдума

Команда Жозе Моуринью становится все сильнее. Следом за подписанием Дибалы «Рома» прихватила на следующий сезон хавбека «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдума.

У итальянского клуба будет возможность выкупить игрока по окончании сезона-2022/2023. Ранее сообщалось, что сумма возможного выкупа составит 8 млн евро.

В минувшем сезоне Вейналдум провел 31 матч в рамках Лиги 1 и сделал три ассиста.

Источник: ФК "Рома"

«Челси» приобрел игрока за 62 млн евро

Речь о защитнике Марке Кукурелья, перебравшемся из «Брайтона» в «Челси». Левый защитник подписал контракт с лондонским клубом на шесть лет. Фабрицио Романо сообщал, что сумма трансфера составила 55+7 млн футнтов в качестве бонусов.

В прошедшем чемпионате Англии Кукурелья провел в составе «Брайтона» 35 матчей и забил один гол. Прежде защитник вступал за испанские клубы «Хетафе», «Эйбар» и фарм «Барселоны».

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