Президент «Урала» Иванов: Звонил Дзюбе, но он не взял трубку
Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «Матч ТВ» рассказал, зачем звонил нападающему Артему Дзюбе, который после ухода из «Зенита» остается без клуба.
Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «Матч ТВ» рассказал, зачем звонил нападающему Артему Дзюбе, который после ухода из «Зенита» остается без клуба.
— Дзюбе я звонил, он трубку не взял.
— Серьезно?
— Да, но не по вопросу перехода. У нас с Артемом хорошие отношения, я его всегда поддерживаю. Просто хотел обсудить с ним один момент.
— Какой?
— У него как-то спросили про «Урал», но он ответил что-то вроде: «Не дай бог». Мне хотелось с ним об этом поговорить: позвонил, написал ему. Но он не ответил. Хотелось узнать, может, он был здесь, что-то знает, чего мы не знаем.
Но я его не хотел звать в команду. Если его брать, то для чего мы звали Лешу Каштанова? Он же должен развиваться! Мы видим, что у него есть качества, что он должен заиграть. Хотим с ним продлить контракт и, наверное, сделаем это.