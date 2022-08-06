Президент «Урала» Иванов: Звонил Дзюбе, но он не взял трубку

— Дзюбе я звонил, он трубку не взял.

— Серьезно?

— Да, но не по вопросу перехода. У нас с Артемом хорошие отношения, я его всегда поддерживаю. Просто хотел обсудить с ним один момент.

— Какой?

— У него как-то спросили про «Урал», но он ответил что-то вроде: «Не дай бог». Мне хотелось с ним об этом поговорить: позвонил, написал ему. Но он не ответил. Хотелось узнать, может, он был здесь, что-то знает, чего мы не знаем.