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10:45 (мск), источник: Sport24

Президент «Урала» Иванов: Звонил Дзюбе, но он не взял трубку

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «Матч ТВ» рассказал, зачем звонил нападающему Артему Дзюбе, который после ухода из «Зенита» остается без клуба.

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Источник: РИА "Новости"

— Дзюбе я звонил, он трубку не взял.

— Серьезно?

— Да, но не по вопросу перехода. У нас с Артемом хорошие отношения, я его всегда поддерживаю. Просто хотел обсудить с ним один момент.

— Какой?

— У него как-то спросили про «Урал», но он ответил что-то вроде: «Не дай бог». Мне хотелось с ним об этом поговорить: позвонил, написал ему. Но он не ответил. Хотелось узнать, может, он был здесь, что-то знает, чего мы не знаем.

Но я его не хотел звать в команду. Если его брать, то для чего мы звали Лешу Каштанова? Он же должен развиваться! Мы видим, что у него есть качества, что он должен заиграть. Хотим с ним продлить контракт и, наверное, сделаем это.

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