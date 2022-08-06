В «Спартаке» рассказали о снижении доходов с продаж билетов

— Да, потому что фанаты бойкотируют. Точные цифры я вам не скажу, но около трех тысяч, может быть, чуть-чуть больше. Но падение серьезное по сравнению с прошлым и позапрошлым сезоном. Бьет ли это по бюджету? Да, бьет очень сильно. Зарабатываем ли мы на болельщиках? Конечно, у нас билеты — одна из важных статей дохода.