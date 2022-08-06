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15:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Спартаке» рассказали о снижении доходов с продаж билетов

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, что доходы красно-белых с продаж билетов упали.

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Источник: РИА "Новости"

— Очень сильно упал спрос на абонементы.

— Да, потому что фанаты бойкотируют. Точные цифры я вам не скажу, но около трех тысяч, может быть, чуть-чуть больше. Но падение серьезное по сравнению с прошлым и позапрошлым сезоном. Бьет ли это по бюджету? Да, бьет очень сильно. Зарабатываем ли мы на болельщиках? Конечно, у нас билеты — одна из важных статей дохода.

4 июля карта болельщика стала доступна для оформления на «Госуслугах». Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23. При этом проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.

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