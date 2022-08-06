В «Спартаке» ответили на вопрос, уйдет ли Леонид Федун из клуба

— Не знаю. Я надеюсь, что нет. Леонид Арнольдович очень многое сделал для «Спартака». Почему я должен говорить, что его уход — это хорошо? Это нехорошо. Такое возможно в скором времени? Посмотрим. Что будет, то будет. На что я не могу повлиять, я об этом не думаю, — сказал Мележиков «СЭ».