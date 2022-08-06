«Спартак» обыграл аутсайдера РПЛ и вышел в лидеры чемпионата России

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:0. На 27-й минуте голом отличился полузащитник Квинси Промес. На 43-й минуте преимущество красно-белых увеличил хавбек Михаил Игнатов.

Таким образом, после четырех матчей «Спартак» вышел в лидеры чемпионата России, набрав десять очков. При этом матчи четвертого тура еще не провели петербургский «Зенит» и московский ЦСКА, у которых в активе по семь очков. «Урал» является аутсайдером РПЛ, не набрав ни одного очка.