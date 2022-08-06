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17:04 (мск), источник: Lenta.Ru

«Спартак» обыграл аутсайдера РПЛ и вышел в лидеры чемпионата России

Московский «Спартак» обыграл «Урал» из Екатеринбурга в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спартак
УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:0. На 27-й минуте голом отличился полузащитник Квинси Промес. На 43-й минуте преимущество красно-белых увеличил хавбек Михаил Игнатов.

Таким образом, после четырех матчей «Спартак» вышел в лидеры чемпионата России, набрав десять очков. При этом матчи четвертого тура еще не провели петербургский «Зенит» и московский ЦСКА, у которых в активе по семь очков. «Урал» является аутсайдером РПЛ, не набрав ни одного очка.

В следующем туре «Спартак» примет «Сочи» 14 августа в 20:00 по московскому времени. «Урал» двумя днями ранее сыграет на выезде с воронежским «Факелом».

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