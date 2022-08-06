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17:22 (мск), источник: Sport24

ЦСКА и «Факел» назвали стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Факела» на игру 4-го тура чемпионата России.

ЦСКА
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 4, 6.08.2022, 17:30

ЦСКА0Факел0

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Кучаев, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Чалов. Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Ушаков, Мойзес, Ермаков, Лукин, Зделар, Мендес Обандо, Заболотный, Яковлев, Гайч.

«Факел»: Свинов, Дашаев, Суслов, Божин, Черов, Акбашев, Альшин, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Гонгадзе. Запасные: Городовой, Смирнов, Брызгалов, Мастерной, Магаль, Морозов, Шаваев, Шляков, Черняков, Мендель, Максимов, Ивахнов.

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