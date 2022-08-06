ЦСКА и «Факел» назвали стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Факела» на игру 4-го тура чемпионата России.
ЦСКА
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Факела» на игру 4-го тура чемпионата России.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Кучаев, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Чалов. Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Ушаков, Мойзес, Ермаков, Лукин, Зделар, Мендес Обандо, Заболотный, Яковлев, Гайч.
«Факел»: Свинов, Дашаев, Суслов, Божин, Черов, Акбашев, Альшин, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Гонгадзе. Запасные: Городовой, Смирнов, Брызгалов, Мастерной, Магаль, Морозов, Шаваев, Шляков, Черняков, Мендель, Максимов, Ивахнов.