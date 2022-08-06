«Спартак» разорвал ещё одного соперника. Но лишился своего лучшего футболиста
«Урал» может быть доволен таким счётом.
«Урал» может быть доволен таким счётом.
Как же «Спартак» хорош на старте сезона! После неожиданного назначения Гильермо Абаскаля будущее красно-белых было максимально интригующим, но пока жаловаться не на что. Неделю назад «Спартак» разорвал дома «Оренбург», а в 4-м туре приехал в гости к «Уралу». И сделал то же самое.
Перед матчем Гильермо Абаскалю пришлось менять планы. Мацей Рыбус прилетел с командой в Екатеринбург, но получил повреждение. В итоге на левый фланг обороны переехал Даниил Хлусевич, а справа вышел Даниил Денисов.
Начало матча получилось откровенно нединамичным. В отличие от игры с «Оренбургом» в прошлом туре, здесь «Спартак» строил атаки подолгу и меньше двигался. Показательный момент: первый удар в створ был нанесён на 15-й минуте, когда Наиль Умяров не нашёл адресата для паса и приложился издалека.
Спустя несколько минут «Спартак» мог выходить вперёд: оборона «Урала» провалилась и оставила Квинси Промеса одного на пространстве, но нападающий завозился и простил. Со временем «Спартак» прибавил в активности и давлении на ворота соперника. Забавно, что именно на этом этапе игры «Урал» был ближе всего к голу: Алексей Каштанов получил два момента за минуту, но сначала красно-белых спас Александр Селихов, а потом сам форвард не попал в створ.
На 27-й минуте гол всё-таки пришёл. «Спартак» забил, и очень красиво: Денисов швырнул мяч по флангу, Александр Соболев накрутил Ивана Кузьмичёва и покатил на Квинси Промеса, а тот воткнул под штангу.
Гол Промес отпраздновал эффектно, но с последствиями. Он достал свою знаменитую маску, покрасовался и швырнул её за пределы поля. Главный судья Павел Кукуян оценил перформанс на жёлтую карточку.
Картина игры «Спартак» наверняка устраивала, но случилось несчастье — команда лишилась Виктора Мозеса. Нигерийца никто не трогал, но он рухнул на газон и сразу показал, что травма серьёзная. Мозеса унесли на носилках, и вместо него вышел Михаил Игнатов — впервые в этом сезоне.
Сразу после замены стало понятно, что «Спартак» способен мучить соперников и без своего лучшего на данный момент футболиста. Второй гол пришёл уже спустя 11 минут: Соболев оформил второй ассист, а Игнатов показал тренерскому штабу, что готов решать в нужный момент. 0:2.
Во втором тайме перевес в пользу «Спартака» приобрёл неприличные масштабы. Игнатов и Соболев продолжили творить в атаке, но шансы забить были не только у них — забивать мог и Роман Зобнин, и Хлусевич. Красно-белые обостряли с поразительной лёгкостью и создавали моменты один за другим. Промес бил в штангу после выхода один на один, Соболев промахивался по пустым воротам и разочарованно прыгал в сетку вместо мяча.
К середине второго тайма «Спартак» совсем обнаглел и принялся катать мяч внутри штрафной соперника, чтобы довести вероятность гола до ста процентов. «Урал» это разозлило, и моментов у хозяев стало больше. Но на обстановку в атаке «Спартака» это никак не повлияло — подходов по-прежнему было полно.
Итог: уверенная победа «Спартака» с аномальным счётом 2:0 (могло быть гораздо крупнее). Красно-белым теперь остаётся только ждать новостей о травме Мозеса. А «Урал» выдал худший старт за время выступления в РПЛ — с четырьмя поражениями подряд. Шанс реабилитироваться будет в Воронеже через неделю.
Михаил Рождественский