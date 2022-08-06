«Ахмат» — «Зенит»: Малком, Клаудиньо и Кассьерра — в стартовом составе гостей

Обслужит матч «Ахмат» — «Зенит» бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный судья — Максим Перезва (Раменское). Арбитром VAR назначен Анатолий Жабченко (Краснодар), его помощник — Екатерина Курочкина (Малаховка).