«Краснодар» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ
Cегодня, 6 августа, на стадионе «Краснодар» в Краснодаре местная одноимённая команда принимает московский «Локомотив» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Cегодня, 6 августа, на стадионе «Краснодар» в Краснодаре местная одноимённая команда принимает московский «Локомотив» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Стартовый свисток Владислава Безбородова прозвучит в 20:00 мск. Cтартовые составы команд:
«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Литвинов, Волков, Ионов, Черников, Сперцян, Баньяц, Манелов, Олусегун.
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Мампасси, Миранчук, Карпукас, Керк, Игнатьев, Изидор.
Обслужит матч «Краснодар» — «Локомотив» бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут Максим Гаврилин (Владимир) и Егор Болховитин (Ленинградская область). Резервный судья — Юнус Кошко (Белореченск). Арбитр VAR — Игорь Панин (Дмитров), его помощник — Валерий Данченко (Уфа).