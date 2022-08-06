«Краснодар» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Обслужит матч «Краснодар» — «Локомотив» бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут Максим Гаврилин (Владимир) и Егор Болховитин (Ленинградская область). Резервный судья — Юнус Кошко (Белореченск). Арбитр VAR — Игорь Панин (Дмитров), его помощник — Валерий Данченко (Уфа).