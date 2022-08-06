ЦСКА разгромил «Факел» в матче чемпионата России по футболу

В составе победителей забитыми мячами отметились Константин Кучаев (58-я минута), Хесус Медина (70, с пенальти), Федор Чалов (72) и Хорхе Карраскаль (83). У проигравших отличился Георгий Гонгадзе (42, с пенальти).

В первом тайме полузащитник ЦСКА Иван Обляков получил травму, столкнувшись с одним из футболистов «Факела». Игрок армейцев лежал на газоне, держась за колено, после чего покинул поле для получения медицинской помощи. Вместо него на замену вышел бразильский защитник Мойзес, для него этот матч стал дебютным в составе московской команды. Также за ЦСКА первую игру провел полузащитник Виктор Мендес, появившийся на поле на 88-й минуте.

ЦСКА одержал третью победу в нынешнем сезоне чемпионата страны, в прошлом туре подопечные Владимира Федотова сыграли вничью с «Пари Нижний Новгород» (2:2). Армейцы вместе со столичным «Спартаком» занимают первые две строчки в таблице РПЛ, у обеих команд по 10 очков. «Факел» четвертый матч подряд не может одержать победу в чемпионате (три ничьих и одно поражение). Воронежский клуб располагается на 14-м месте в таблице с 2 очками.