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22:15 (мск), источник: Sports.Ru

«Урал» уволит Шалимова. У команды 0 очков после 4 туров Мир РПЛ

«Урал» отправит в отставку Игоря Шалимова с поста главного тренера. По данным Sport24, такое решение приняло руководство клуба.

УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sports.Ru

Сегодня, 6 августа, в матче 4-го тура Мир РПЛ «Урал» уступил «Спартаку» со счетом 0:2.

По итогам четырех туров у «Урала» 0 очков в таблице РПЛ, один гол и 10 пропущенных мячей. Команда занимает последнее, 16-е, место.

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