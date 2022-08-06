«Урал» уволит Шалимова. У команды 0 очков после 4 туров Мир РПЛ
«Урал» отправит в отставку Игоря Шалимова с поста главного тренера. По данным Sport24, такое решение приняло руководство клуба.
УралПремьер-лига: таблица и календарь
«Урал» отправит в отставку Игоря Шалимова с поста главного тренера. По данным Sport24, такое решение приняло руководство клуба.
Сегодня, 6 августа, в матче 4-го тура Мир РПЛ «Урал» уступил «Спартаку» со счетом 0:2.
По итогам четырех туров у «Урала» 0 очков в таблице РПЛ, один гол и 10 пропущенных мячей. Команда занимает последнее, 16-е, место.