«Урал» уволит Шалимова. У команды 0 очков после 4 туров Мир РПЛ

Сегодня, 6 августа, в матче 4-го тура Мир РПЛ «Урал» уступил «Спартаку» со счетом 0:2.

По итогам четырех туров у «Урала» 0 очков в таблице РПЛ, один гол и 10 пропущенных мячей. Команда занимает последнее, 16-е, место.