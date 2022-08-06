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6 августа, источник: Чемпионат.com

«Зенит» опять потерял очки в гостях. Чемпиона подвёл молодой вратарь

Удаление Одоевского изменило игру в Грозном.

Ахмат
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

«Зенит» снова не смог победить на чужом поле. Теперь чемпионы России отстают на два очка от «Спартака» и ЦСКА, с которым сыграют в следующем туре в Санкт-Петербурге.

Сергей Семак ожидал такой же сложной игры в Грозном, как и в первом туре в Химках, где «Зенит» потерял очки. «Ахмат» — южная и эмоциональная команда, они будут готовиться к матчу с чемпионом с особым настроем. Плюс там очень медленное поле — наши сильные стороны нивелируются на таком газоне. На первый план выходят борьба и настрой«, — объяснял главный тренер петербургской команды. Интересно, что Семак оставил в основе не забивавшего пока в РПЛ Кассьерру, хотя Сергеев оформил дубль в матче с “Локомотивом”, заменив колумбийца.

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«Ахмат» в этом матче и по схеме напоминал «Химки». Андрей Талалаев, отсутствовавший, кстати, на бровке из-за дисквалификации, выбрал тактику с тремя центральными защитниками. Так было больше шансов сдержать атаку «Зенита» без капитана Андрея Семёнова. На первых минутах команда из Грозного стремилась прессинговать — петербуржцев это вполне устраивало. Чемпионы России выходили из-под давления за счёт передач низом: высокий технический уровень футболистов «Зенита» позволял спокойно это делать. Хотя качество газона действительно добавляло проблем сине-бело-голубым. Мяч дробил, поле замедляло игру.

В равных составах преимущество команды Семака было большим. «Зенит» быстро комбинировал, возвращал мяч после контрпрессинга и подборов, и игроки «Ахмата» не успевали за этой бразильской каруселью. Пожалуй, лучший игрок июля в РПЛ Вендел мог продолжить свою голевую серию, но упустил два прекрасных момента. Мостовой же забил из офсайда. «Зенит» нанёс в первом тайме семь ударов, но, вот парадокс, ни разу не попал в створ.

У «Ахмата» здорово смотрелся левый хавбек Лечи Садулаев. До перерыва он посадил на жёлтые карточки Ловрена и Сутормина. И именно Садулаев заработал удаление Одоевского, убежав от заметно уступавшего ему в скорости хорватского центрального защитника «Зенита». Но, конечно, в эпизоде с красной карточкой ошибся, прежде всего, молодой голкипер чемпионов России. Одоевскому не нужно было выбегать за пределы штрафной и так опрометчиво действовать. Между тем после удаления Даниила на замену у петербуржцев вышел не бразильский новичок Иван, а опытный Кержаков.

После перерыва Садулаев неожиданно не вышел. Возможно, Талалаев так и планировал, что в первом тайме реактивный левый хавбек полностью выложится, а во втором его сменит лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона Агаларов. Вдобавок и сам Лечи имел предупреждение. Семак логично отправил на скамейку «висевших» на карточках Сутормина с Ловреном. А вот замена Клаудиньо на исходе часа матча была сделана вопреки желанию тренера — самый креативный бразилец «Зенита» получил повреждение и уступил место на поле Бакаеву.

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Удивительно, но команда Семака и вдесятером была инициативнее, острее в течение 15−20 минут. Очень заряженный на победу Малком получил супершанс, разорвав оборону «Ахмата» на пару с Дугласом Сантосом, но пробил мимо из убойной позиции. Кассьерра давал хорошее движение и почти не допускал брака (86% точных передач): в сохранении мяча колумбиец, конечно, посильнее Сергеева, поэтому, очевидно, и выходит в основе. И только с выходом Бериши и отличавшегося невероятной результативностью во второй лиге новичка Олейникова «Ахмат» смог посадить «Зенит» на его половину поля.

Сергеев так и не сыграл в Грозном. Вместо форварда тренер «Зенита» выпустил на концовку третьего центрального защитника Чистякова, понимая, что «наевшейся» в меньшинстве команде важнее сохранить ничью. Кассьерра опять не забил — полезно играющему колумбийцу пока откровенно не везёт в новом чемпионате. «Ахмат», имея на одного игрока больше, перебил чемпиона России (13:10), и, более того, петербуржцы завершили матч с нулём ударов в створ. При этом на 95-й минуте Малком не реализовал ещё один хороший момент — в последней атаке «Зенита».

Анатолий Романов

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