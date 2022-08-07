Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15:00
Торпедо
Химки
Футбол. Зарубежный
16:00
Лестер
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
16:00
Манчестер Юнайтед
Брайтон
Футбол. Первый дивизион
16:00
Уфа
Алания
Футбол. Первый дивизион
16:00
Родина
Волгарь
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
РБ Лейпциг
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волга
Кубань
Футбол. Премьер-лига
17:30
Крылья Советов
Динамо
Футбол. Зарубежный
18:30
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:30
Кельн
Шальке-04
Футбол. Первый дивизион
19:00
Динамо Мх
Шинник
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Оренбург
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
6.08
Клермон Фут
ПСЖ
05
Футбол. Премьер-лига
6.08
Краснодар
Локомотив
30
Футбол. Премьер-лига
6.08
Ахмат
Зенит
00
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
6.08
Краснодар
Локомотив
30
6.08
Ахмат
Зенит
00
6.08
ЦСКА
Факел
41
6.08
Урал
Спартак
02
31.07
Ростов
Химки
10
31.07
Спартак
Оренбург
41
31.07
Крылья Советов
Торпедо
11
31.07
Нижний Новгород
ЦСКА
22
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Семак не уверен в возвращении Одоевского в стартовый состав «Зенита» после удаления

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с вратарём команды Даниилом Одоевским.

Ахмат
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Зенит"

Молодой голкипер удалился в первом тайме матча с «Ахматом» (0:0) в 4-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Вернётся ли Одоевский в стартовый состав после отбытия дисквалификации? Посмотрим на его состояние и на состояние других игроков. У нас есть Кержаков, есть Иван — посмотрим. Кто будет лучше готов, тот и будет играть. То, что Одоевский пропустит следующую игру, это точно», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

19-летний Одоевский стал основным вратарём «Зенита» перед началом нынешнего сезона. Из-за дисквалификации он пропустит игру 5-го тура с московским ЦСКА на «Газпром Арене».

Читайте также
Ахмат
0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
 «Я уважаю Путина». Бразилец высмеял россиян – потом пришлось извиняться
Из сборной Италии выжили легенду с русскими корнями
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь