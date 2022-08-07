Салаи не будет в «Зените», «Ювентус» подпишет Паредеса, Влашич уедет в Италию или Испанию

Салаи не подпишет контракт с «Зенитом».

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Атиллы Салаи в «Зенит».

— «Зенит» интересуется Атиллой Салаи? Официального заявления от «Фенербахче» об этом не было. Это просто слухи, — заявил Баки.

Ранее сообщалось, что питерцы готовы заплатить за венгра около 10 миллионов евро. Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро. Соглашение 25-летнего игрока с турками действует до лета 2025 года.

Роша проведет переговоры со «Спартаком»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с «СЭ» заявил, что нападающий Педро Роша в ближайшее время вернется в Москву. «Я с ним в понедельник увижусь, переговорю. Он в Москву прилетает. Будем разговаривать с игроком и дальше выработаем решение», — сказал Мележиков.

В прошедшем сезоне бразилец выступал за «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды. Контракт Роши со «Спартаком» действует до конца июня 2023 года. Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в два миллиона евро.

Паредес перейдет в «Ювентус»

По информации Le Parisien, полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может стать игроком «Ювентуса». Аргентинец дал согласие на трансфер в итальянский клуб. До этого сообщалось, что французы готовы расстаться с хавбеком за 20 миллионов евро. Ожидается, что сделка будет оформлена в виде аренды с обязательным правом выкупа. Ранее 28-летний футболист выступал за «Боку Хуниорс», «Кьево», «Рому», «Эмполи» и «Зенит».

«Валенсия» ведет Влашича

По информации Николо Скиры, полузащитник Никола Влашич может уйти из «Вест Хэма». Как сообщает источник, хавбек не входит в планы главного тренера англичан Дэвида Мойеса. Хорватом интересуются «Торино» и «Валенсия». И те и другие готовы взять 24-летнего игрока в аренду. До этого Влашич выступал за «Хайдук», «Эвертон» и ЦСКА.

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