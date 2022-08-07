Он усмирил Дзюбу и выбил Марадону с ЧМ. Почему тренера Непомнящего не признали в России

Валерию Непомнящему — 79! 48 из них он посвятил тренерской карьере, исколесив почти весь мир. Российский специалист объездил больше 15 стран и возглавлял 18 команд.

Главное достижение Валерия Кузьмича — исторический выход в четвертьфинал чемпионата мира-1990 со сборной Камеруна и победа над Аргентиной с Диего Марадоной. Непомнящий ярко работал в Китае и Южной Корее, Турции и Узбекистане, но не был востребован среди российских топ-клубов.

В России в тренера поверила «Томь» — команда с проблемным бюджетом и скромными задачами, но исторически душевной атмосферой. При Непомнящем заиграли Артем Дзюба, Сергей Песьяков, Федор Кудряшов и ряд других известных футболистов.

«СЭ» собрал самые интересные истории из жизни легендарного специалиста, который был востребован за рубежом больше, чем в России.

Репрессии в семье и удар током в КПЗ

До 10-го класса Непомнящий играл в баскетбол. Его команда выступала на междугородних соревнованиях, пока из нее не ушел тренер.

В футболе все давалось намного тяжелее. Не получалось даже чеканить. Однако за полтора года он прошел путь от новичка до кандидата в сборную Республики Туркменистан.

Карьера профессионального футболиста прервалась из-за проблем с почками во времена учебы в университете. Тогда Валерий Кузьмич начал тренировать детей.

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Детство в Славгороде (Алтай) и Кизыл-Арвате (Туркмения) сформировало его характер. Отец Непомнящего погиб на войне, а мать была репрессирована. Несколько лет, пока ее не реабилитировали, Валерий Кузьмич жил в детском доме. О тех временах он вспоминал без грусти и печали.

«Знаете, несмотря на весь этот ужас, не могу сказать, что у меня было убитое детство, — говорил Непомнящий. — К нам хорошо относились воспитатели. Мы учились в обычной школе. Я играл в духовом оркестре. Именно детский дом научил меня понятию “мужская дружба”. Мы все были дети “врагов народа”.

2003 год. Николя Уэдек и Валерий Непомнящий в Китае

Разносторонняя личность — так можно сказать о Непомнящем. С 10 до 25 лет он играл на трубе и выступал с ней на похоронах. Занимался легкой атлетикой и работал помощником монтера — однажды его даже ударило током в тюремном изоляторе.

«Вызвали в отделение милиции — поменять в камере выключатель, — вспоминал Непомнящий. — Монтер Василий Иваныч, у которого числился учеником, ушел обедать. Мне сказал: “Валерка, тут ерунда, сам управишься”. Стою на стуле, зачищаю провод. Был почему-то уверен, что выключатель уже не под напряжением. А ножик у меня — с металлической ручкой… В камере в это время сидел городской сумасшедший. Дядька тихий, но как напьется — караул. И его сразу закрывали в КПЗ — пока не протрезвеет. Тем более жил он прямо напротив отделения. Так вот, от удара током я резко выпустил нож, который воткнулся сантиметрах в десяти от его носа».

Угроза поджога и победа над Марадоной

По существующей практике в СССР Непомнящий уехал по разнорядке в Африку. За два года до ЧМ-1990 он возглавил сборную Камеруна, абсолютно не зная местного языка — французского. Шок от новой страны сопровождал его с первого и до последнего дня пребывания в Камеруне.

Контракт со специалистом был подписан только спустя 8 месяцев работы. На тренировках с национальной командой не было питьевой воды, отсутствовали душевые, а питание было в формате один раз в день (рис с курицей). Игроки опаздывали на тренировки из-за непостоянного расписания движения автобусов — мог пойти сильный дождь либо перекрывали дорогу.

Главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий на пресс-конференции

Но кроме забавных историй случались и жутковатые. Перед решающим матчем отбора ЧМ-1990 со сборной Габона министр спорта Камеруна намекнул Непомнящему, что в случае проигрыша его виллу точно сожгут, а супруга будет эвакуирована. К счастью, Камерун выиграл со счетом 3:1. В стыках команда Валерия Кузьмича удачно сыграла с Тунисом и пробилась на мировое первенство в Италии.

В первом матче ЧМ Камерун сенсационно выиграл у Аргентины с Марадоной — 1:0. Команда Непомнящего победила действующих чемпионов мира, заканчивая матч вдевятером. В следующей встрече она справилась с Румынией (2:0) благодаря дублю Роже Милла. А в заключительном матче группового турнира уступила СССР (0:4), но все равно вышла в плей-офф ЧМ с первого места.

В ⅛ финала досталось Колумбии — 2:1, Милла снова оформил дубль.

Командой, которая остановила банду Валерия Кузьмича, стала Англия — в дополнительное время англичане вырвали победу (3:2) и прошли дальше, а Камерун покинул турнир, став первой в истории африканской сборной, которая дошла до ¼ финала ЧМ по футболу.

В честь Непомнящего назвали улицу в столице «Валери» и бар «Непо».

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Хам Дзюба, договорняк в «Томи» и мат

Непомнящий в «Томи» запомнился 8-м местом в РПЛ и продуктивной работой с молодыми футболистами, которые только запускали звездные карьеры. Среди них особенно выделялся форвард Артем Дзюба. Тренер часто общался с игроком, который выполнял установки и отвечал голами. Молодой нападающий уехал в Томск после скандала с Быстровым в 2009-м, а в сезоне-2010 забил 10 мячей. В «Разговоре по пятницам» Непомнящий назвал Дзюбу «хамоватым и несдержанным, но умным парнем».

«На тренировке футболист, который старше Дзюбы лет на восемь, сделает неточный пас, — рассказывал Непомнящий. — Артем сразу громко комментирует: “И это игрок премьер-лиги? Да он на три метра передачу дать не в состоянии!” Или кто-нибудь ошибется, и он кричит: “Ты преступник!” Меня особенно забавляли его сражения с Мичковым в теннисбол — на ужин в ресторане. Причем отношение к этому у них разное. Димке сам процесс нравится, а Артему обязательно нужно победить. Иначе не успокоится. В итоге Мичкову порой до пяти ужинов проигрывал».

Артем Дзюба и Валерий Непомнящий

С работой в Томске у Непомнящего остались и другие воспоминания, связанные с договорным матчем. В 2011 году Валерий Кузьмич признался «СЭ»: за все время работы в «Томи» сомнения возникли лишь в одной игре — против «Спартака» из Нальчика, который возглавлял Юрий Красножан.

«Игроки мне после сказали: “Это была ничья по умолчанию”, — говорил Непомнящий. — Детьми и внучками клянусь: больше не было подозрений! Хоть предложения поступали, ребята говорили: “Валерий Кузьмич, к нам обращаются”. — “Спасибо. Что будем делать?” — “Играть”. И все время играли».

Спустя 10 лет тренер тренер признался, что предшествовало той самой встрече с нальчикским «Спартаком».

«До меня в том сезоне в клубе поработали три тренера. Сезон заканчивается, начинается новый. И вдруг выясняется, что нам задолжал “Нальчик”, — рассказал специалист в подкасте Дмитрия Сычева и Дениса Казанского. — Юрий Красножан пришел и говорит: “Мы не можем быть в долгу. Мы играем в гостях, и будет ничья”. Я говорю: “Как я игрокам буду говорить?” Он отвечает: “А им не надо ничего говорить, они и так все знают”.

В «Томи» всегда были очень правильные ребята, но один из игроков сказал мне на это, что все зависит не от нас. Игра в итоге закончилась 1:1, хотя должно было быть 0:0. Только один из игроков, воспитанник «Спартака», который был не в теме, потом выступил. Ему сказали: «Ну ты чего, Дима, совсем?» А он говорит: «Да я же не знал!».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pQ4byzS-I60" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Интеллигентность Непомнящего — одно из главных качеств легендарного специалиста. Хотя сам тренер признавался: иногда он мог выругаться в раздевалке.

— Игроки говорили про Юрия Красножана: самое жесткое, что слышали от него, — это «дешевые фраера». Что слышали от вас?

— А-а, помню! Знаете анекдот про Чапаева?

— Расскажите.

— Василий Иванович спрашивает Петьку: «Как меня бойцы называют?» — «Что-то птичье…» Вспоминал-вспоминал — не сокол, не орел. Не беркут. «Да который все время стучит». — «Дятел?» — «Нет, *******». Вот одного игрока я так в сердцах назвал.