Сам написал заявление в дурдом: трагедия и боль российского арбитра Каюмова

Вся жизнь Каюмова была неразрывно связана с футболом. В двадцатилетнем возрасте щупленький московский парень с татарскими корнями попал в главную команду «красно-белых», которой руководил Константин Иванович Бесков. Это само по себе уже великолепное достижение, ведь в той команде мастеров выбить себе место в основе было очень-очень сложно. В итоге Каюмову не суждено было стать основным футболистом, он довольствовался только 68 матчами за три сезона и полным комплектом наград национального первенства.
«Он исполнял у нас правого защитника. В жизни — очень спокойный, добрый парень, на поле — липучий, неуступчивый, надежный. Неплохая техника, в подыгрыше это сразу чувствовалось. Хотя с плохой техникой в “Спартаке” играть в то время было невозможно», — вспоминал в беседе с «Матч ТВ» партнер Альмира Валерий Шмаров.
Дальше амбициозный защитник захотел играть больше, из-за чего покинул «Спартак». Позже он назовет это решение роковой ошибкой. «Ну, Бесков со Старостиным — с одной стороны, я, молодой, горячий — с другой. Конфликт опытнейшего тренера и мудрого начальника команды с тупым игроком. Николай Петрович убеждал не делать резких движений, не уходить из “Спартака”: “Посиди немного на лавке. Все наладится”. И Константин Иванович отпускать не хотел, надеялся, что образумлюсь. Но я уже никого не слушал. Заканчивался 1987 год, мы выиграли чемпионат СССР, получили золотые медали, и мне померещилось, что стал великим футболистом. Два раза по мячу попал и почувствовал себя пупом Земли. В общем, собрал вещички и уехал из Тарасовки. После этого началось: Ростов, Волгоград…», — рассказывал Каюмов в интервью «Советскому спорту».
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Синусоиды судейской карьеры
После завершения карьеры игрока Каюмов не захотел далеко уходить от футбола. Или просто не смог. Самым логичным выходом стало решение попробовать себя в роли арбитра. Альмир начал судить в 35 лет, его карьерный путь постепенно, но неуклонно шел вверх. Сначала он работал на матчах молодежного первенства и низших лиг, но уже в 2004 году ему доверили судить игры премьер-лиги.
Но, как всем известно, работа рефери схожа с работой сапера: ошибешься — и вот ты уже на обочине, а отношения начальства и фанатов к тебе движутся строго по синусоиде. Ярчайшим доказательством этому является 2005 год в карьере Каюмова. 29 мая он отработал на финале Кубка России, в котором ЦСКА обыграл «Химки» со счетом 1:0. Потом Альмир назовет этот матч важнейшим в своей судейской карьере.
Но уже осенью он попал под град критики после игры первого дивизиона между «Лучом-Энергией (Владивосток) и “КАМАЗом” (Набережные Челны) (3:2). В том матче Каюмов назначил четыре пенальти, три из которых — в ворота челнинцев. После этого арбитра дисквалифицировали пожизненно, но затем смягчили наказание, отстранив от работы всего лишь на месяц. И вот незадача — уже в следующем сезоне Каюмов вошел в топ-5 рефери России!
В ноябре 2009 года с Каюмовым произошло то, что многие позже связали с трагедией в Смоленске. По сообщениям СМИ, арбитр собирался спрыгнуть из окна своей квартиры, однако ему помешали это сделать. После этого Каюмов прошел лечение в психоневрологическом диспансере и вернулся к обслуживанию матчей. Позднее Альмир отрицал факт попытки суицида: «Не было ничего подобного. Не стоял я на окне. Сто процентов! Сам вызвал милицию, открыл прибывшему наряду входную дверь. Если уж так говорить, кухонное окно не распахнуть из-за стоящей мебели, а в комнате у меня балкон застекленный. Почти туда не выхожу — высоты боюсь. Знакомые ребята, когда прочитали “новость”, будто прыгать собрался, громко смеялись. Ну, бред ведь! Я сам написал заявление в дурдом, собственноручно».
Эта история была замята, хоть ее и изредка вспоминали. Это не помешало Каюмову доработать до 2012 года, после чего он был включен в список инспекторов первого дивизиона. Но долго проработать на этой должности ему не было суждено. 7 августа 2013 года Каюмов прибыл в Смоленск для инспектирования матча второго дивизиона, но ранним утром того дня его жизнь оборвалась под колесами «Газели». Сначала было предположение о несчастном случае, но видеозапись развеяла все сомнения — это было самоубийство.
«Изучение записи с камеры видеонаблюдения позволяет выдвинуть в качестве основной версию о суициде: на фрагменте видеозаписи зафиксировано, что мужчина, одетый в спортивную одежду, сначала несколько минут медленно передвигается по проезжей части и вдоль нее, а затем резко выбегает с обочины на шоссе перед движущимся автомобилем “Газель” и бросается под колеса», — сообщили в смоленской милиции.
С тяжелой черепно-мозговой травмой арбитр был госпитализирован в Смоленскую областную клиническую больницу, где в этот же день, не приходя в сознание, скончался.
Новость о кончине Каюмова шокировала его коллег. «Обстоятельств я не знаю. Но хотел бы через вас выразить соболезнования всем родным и близким Альмира. Это был известный футболист и арбитр, зарекомендовавший себя только с положительной стороны. Российскому футболу будет не хватать Каюмова», — заявил РИА Новости Николай Левников, занимавший тогда пост председателя комитета по судейству и инспектированию РФС.
«Он был футболистом с большой буквы и чемпионом Советского Союза в “Спартаке”. Он был известным арбитром, у него подрастает сын. Он был хорошим парнем, компанейским, интересный человек был. К сожалению, такое с ним случилось», — вторил Левникову действующий на тот момент арбитр Станислав Сухина.
В кулуарах ходило мнение, что Каюмов пошел на это из-за семейных проблем. По непроверенной информации, Альмир некоторое время жил отдельно от жены и сына, а прямо перед трагедией успел отправить любимой женщине прощальное СМС… Символично, что сын Максим пошел по стопам отца — он судит матчи второй лиги.