Акинфеев установил рекорд для российских футболистов по количеству матчей на высшем уровне

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, 36-летний голкипер установил рекорд для российских футболистов по матчам на высшем уровне. В зачет идут встречи чемпионата и Кубка страны, матчи еврокубков, а также игры за сборную.

Акинфеев установил историческое достижение в игре четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Факела». В этой встрече ЦСКА добился волевой победы с крупным счетом 4:1.

Всю профессиональную карьеру Акинфеев провел в ЦСКА, в составе которого дебютировал в 2002 г. В составе московского клуба он выиграл 20 трофеев, в числе которых шесть титулов чемпиона России и Кубок УЕФА. В мае 2022 г. Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона 2023/24. За сборную России Акинфеев играл с 2004 по 2018 гг. С национальной командой он добился двух крупнейших достижений в ее новейшей истории — выходов в ½ финала Евро-2008 и ¼ финала ЧМ-2018.

Ранее рекорд по числу матчей на высшем уровне принадлежал Сергею Игнашевичу. Его карьера на высшем уровне длилась с 1999 по 2018 гг. За это время Игнашевич провел 817 матчей за «Крылья Советов», «Локомотив», ЦСКА и сборную России. Карьеру игрока он завершил в 2018 г. В данный момент 43-летний Игнашевич тренирует калининградскую «Балтику», выступающую в Первой лиге чемпионата России.