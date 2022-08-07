«Крылья Советов» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Соколов, Коваленко, Витюгов, Ежов, Цыпченко, Глушенков.

«Динамо» Москва: Шунин, Фернандес, Сазонов, Скопинцев, Паршивлюк, Моро, Гагнидзе, Лесовой, Грулёв, Смолов, Тюкавин.

Стоит отметить, что игрок «Динамо» Даниил Фомин получил травму перед игрой и пропустит этот матч.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Димитрова.