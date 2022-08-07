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16:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Сегодня, 7 августа, в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 встретятся «Крылья Советов» и «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Соколов, Коваленко, Витюгов, Ежов, Цыпченко, Глушенков.

«Динамо» Москва: Шунин, Фернандес, Сазонов, Скопинцев, Паршивлюк, Моро, Гагнидзе, Лесовой, Грулёв, Смолов, Тюкавин.

Стоит отметить, что игрок «Динамо» Даниил Фомин получил травму перед игрой и пропустит этот матч.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Димитрова.

За три первых тура «Динамо» набрало пять очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (4) — на 10-м месте.

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