В «Спартаке» рассчитывают, что смогут пустить на матч с «Зенитом» до 20−25 тысяч болельщиков

Напомним, в начале года стало известно, что стадион не в полной мере соответствует требованиям МВД.

— Когда «Спартаку» будет разрешен максимальный доступ болельщиков на стадион?

—Мы занимаемся этим. Проведены конкурсные процедуры, отобран подрядчик. В ближайшее время, при наличии финансирования (его подтвердили предварительно), запускам процедуру доукомплектования по тем требованиям, которые определяет приказ 1092. Думаю, в ноябре-декабре завершим все работы.

— То есть на матч «Зенитом» не пустят более 15 тысяч болельщиков?

— Формально, наверное, нет. Но мы обратимся в ОВД. Думаю, при наличии с нашей стороны каких-то предложений по усилению состава контрольно-распределительной служб, они, возможно, пойдут нам на встречу и увеличат максимально разрешенную посещаемость.

— Сколько максимум могут разрешить?

— Думаю, не больше 20−25 тысяч.