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17:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Химки» забили три мяча «Торпедо» в матче 4-го тура РПЛ

Сегодня, 7 августа, на стадионе «Арена Химки» в подмосковных Химках «Торпедо» сыграло с «Химками» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Финальный свисток ознаменовал победу номинальных гостей со счётом 3:1.

Счёт в матче на 15-й минуте открыл нападающий «Химок» Александр Руденко. Спустя 10 минут «Торпедо» получило право на пенальти, который реализовал Алексей Померко.

На 68-й Александр Долгов с паса Александра Ломовицкого вывел «Химки» вперёд, а уже через четыре минуты оформил дубль (пас Кирилла Боженова) и установил окончательный счёт в матче — 3:1 в пользу «Химок».

«Химки» набрали семь очков и поднялись промежуточно на четвертую строчку турнирной таблицы. «Торпедо» с одним очком осталось на 15-й позиции.

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