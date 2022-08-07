В «Зените» назвали срок восстановления Клаудиньо

Клаудиньо получил повреждение в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (0:0). Из-за травмы бразилец был вынужден покинуть поле на 60-й минуте.

По результатам медицинского обследования у игрока выявлено повреждение двуглавой мышцы бедра.

После четырех туров в РПЛ «Зенит» набрал восемь очков и занимает третье место в турнирной таблице.