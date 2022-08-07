«Ростов» — «Оренбург»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Встреча состоится сегодня, 7 августа, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало матча — в 20:00 мск.

«Ростов» в трёх матчах набрал пять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Оренбург» (3) — на 11-м месте. Действующий чемпион России — «Зенит».