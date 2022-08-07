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19:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» — «Оренбург»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Оренбурга» на матч четвёртого тура Российской Премьер-Лиги.

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ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 4, 7.08.2022, 20:00

Ростов0Оренбург0

Встреча состоится сегодня, 7 августа, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало матча — в 20:00 мск.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

«Оренбург»: Гошев, Малых, Сиваков, Павловец, Эктов, Аюпов, Оганесян, Ковалёв, Башич, Воробьёв, Гурциев.

«Ростов» в трёх матчах набрал пять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Оренбург» (3) — на 11-м месте. Действующий чемпион России — «Зенит».

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