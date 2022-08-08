Первая отставка РПЛ — глупость. Может, президенту уже самому возглавить «Урал»?

«Урал» — один из самых удивительных клубов РПЛ. Трибуны за воротами несуразно отделены от основной части стадиона. Президент клуба со скамейки подсказывает игрокам. А теперь вот странное увольнение. Не настолько странное, как в случае с Гончаренко, но тоже впечатляет.

Отставка Шалимова выглядит непостижимой, потому что прошло всего четыре тура. Да, команда вообще не набрала очков и идёт на последнем месте, но с кем играл «Урал»?

1 тур: ЦСКА — «Урал» — 2:0

2 тур: «Оренбург» — «Урал» — 3:0

3 тур: «Урал» — «Краснодар» — 1:3

4 тур: «Урал» — «Спартак» — 0:2.

То есть «Урал» уступил трём топ-клубам (а у Сафонова набралось аж 8 сейвов!) и один раз — «Оренбургу», пропустив все три мяча, играя в меньшинстве. До удаления «Урал» смотрелся хорошо. И это оценка не только моя, но и президента «Урала» Григория Иванова, который сомневался в обоснованности красной карточки.

«Игру нам сломало удаление. Мы ни в чём не уступали, даже превосходили», — сказал Иванов в интервью «Чемпионату».

Зачем тогда Шалимов проводил сборы и что-то наигрывал на весь сезон, если потом достаточно проиграть три матча топ-клубам и ещё в одном уступить из-за неоднозначного решения судьи, которое сломало игру? Полагаю, что половина арбитров в том случае ограничилось бы жёлтой карточкой Гогличидзе. Например, наш судейский эксперт Игорь Федотов настаивает, что нужно было ограничиться жёлтой.

Увольнение Шалимова выглядит ещё более парадоксальным, учитывая прошлый сезон. Тогда команда Шалимова шла в зоне вылета не только после четырёх туров, но и после 25 туров. Однако в последних пяти матчах «Урал» победил четыре раза и не только избежал прямого вылета, но и стыков. Если в той ситуации Шалимову удалось спастись, то и за 26 туров у него явно был шанс справиться. Тем более, что уже следующие две встречи — против «Факела» и «Пари НН».

«Решение расстаться с Игорем Михайловичем было обоюдным», — утверждает президент «Урала». Как вообще понимать эту формулировку? Что значит «обоюдным»? Тренер и президент шли навстречу друг другу и одновременно сказали: «Давайте завершим сотрудничество»? Кого хотят обмануть? Все же понимают, что инициатива шла от клуба. Тренер явно не бросил бы команду в такой ситуации. Есть желание разделить ответственность за глупое решение об отставке? Будто в том числе тренер принял странное решение об отставке.

Может, Григорию Иванову нужно уже получить лицензию Pro и тренировать самостоятельно? Непонятно, зачем нужны какие-то преграды между ним и его командой.

Хотя тут большой вопрос и к тренерам, которые идут в «Урал». Они же понимают, на что соглашаются. Президент сразу даёт понять, что ему нравится сидеть на скамейке. Понятно, что присутствие Иванова и его эмоциональные подсказки явно влияют на футболистов. Да и не только на них. Понятно, что велика вероятность и эмоциональных решений по отставкам. Мы же помним, как Шалимов приходил? После увольнения Юрия Матвеева спустя три тура со старта РПЛ. Как сказал бы Федун, цикл замкнулся.

Другое дело, что работать в РПЛ хочется всем. Команд не так много, а у всех свои фишки. Так и живём с чехардой специалистов, которым приходится подстраиваться под обстоятельства. Как рассказал мне один тренер в личном разговоре, это входит в стоимость билета.