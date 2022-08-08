Гильермо Варела впервые раскрыл обстоятельства своего ухода из «Динамо»

«Когда получаешь предложение от “Фламенго”, очень трудно отказаться. Кроме того, ФИФА предоставила право выезда из России легионерам, и я уже рассматривал этот вариант до того, как получил предложение.



Что касается позиции “Динамо”, не буду говорить об этом, потому что у меня есть уважение. Я понимаю, что уход легионеров — непростая ситуация, но это проблема “Динамо” и ФИФА. Как профессионал я должен заботиться о своей карьере и действовать по предписаниям ФИФА.



Время, проведённое в России, было невероятным. У меня остались хорошие воспоминания, которые ничто не омрачит. Ко мне всегда хорошо относились и проявляли уважение. Я понимаю, что болельщики злятся, потому что слышали другую версию, но я не убежал. Я предупредил, что собираюсь покинуть клуб», — приводит слова Варелы Yahoo Esportes Brasil.