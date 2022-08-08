Президент «Торпедо» жестко ответил на вопрос о кредите доверия Бородюку
Президент московского «Торпедо» Денис Маслов ответил на вопрос о кредите доверия главному тренеру «автозаводцев» Александру Бородюку.
Президент московского «Торпедо» Денис Маслов ответил на вопрос о кредите доверия главному тренеру «автозаводцев» Александру Бородюку.
После 4 туров «Торпедо» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице чемпионата России, имея 1 очко в активе.
— Появятся ли новички до закрытия трансферного окна?
— Вопрос к спортивному директору.
— Какой кредит доверия у Бородюка?
— Откуда такие вопросы? С чего вы взяли, что я готов делиться такой информацией? Это внутреннее дело клуба. Я не собираюсь выносить внутренние дела клуба на обозрение.
— В клубе довольны результатами и игрой команды?
— Можете скопировать ответ с предыдущего вопроса, — заявил Маслов в интервью «Спорт День за Днем».
Следующий матч в РПЛ «Торпедо» проведет на выезде против «Оренбурга» в воскресенье, 14 августа.