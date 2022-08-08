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19:12 (мск), источник: Sport24

Президент «Торпедо» жестко ответил на вопрос о кредите доверия Бородюку

Президент московского «Торпедо» Денис Маслов ответил на вопрос о кредите доверия главному тренеру «автозаводцев» Александру Бородюку.

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Источник: vk.com/torpedomoscowfc

После 4 туров «Торпедо» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице чемпионата России, имея 1 очко в активе.

— Появятся ли новички до закрытия трансферного окна?

— Вопрос к спортивному директору.

— Какой кредит доверия у Бородюка?

— Откуда такие вопросы? С чего вы взяли, что я готов делиться такой информацией? Это внутреннее дело клуба. Я не собираюсь выносить внутренние дела клуба на обозрение.

— В клубе довольны результатами и игрой команды?

— Можете скопировать ответ с предыдущего вопроса, — заявил Маслов в интервью «Спорт День за Днем».

Следующий матч в РПЛ «Торпедо» проведет на выезде против «Оренбурга» в воскресенье, 14 августа.

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