Президент «Торпедо» жестко ответил на вопрос о кредите доверия Бородюку

После 4 туров «Торпедо» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице чемпионата России, имея 1 очко в активе.

— Появятся ли новички до закрытия трансферного окна?

— Вопрос к спортивному директору.

— Какой кредит доверия у Бородюка?

— Откуда такие вопросы? С чего вы взяли, что я готов делиться такой информацией? Это внутреннее дело клуба. Я не собираюсь выносить внутренние дела клуба на обозрение.

— В клубе довольны результатами и игрой команды?

— Можете скопировать ответ с предыдущего вопроса, — заявил Маслов в интервью «Спорт День за Днем».