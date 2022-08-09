Иностранный футболист впервые объяснил самовольный отъезд из «Динамо»

Варела обратил внимание на то, что Международная федерация футбола (ФИФА) позволила легионерам уезжать из России, а значит, его уход — проблема лишь руководства москвичей. «Как профессионал я должен заботиться о своей карьере и действовать согласно правилам ФИФА. Я не бежал — я предупредил, что собираюсь покинуть клуб», — заявил иностранец.

31 июля Варела перешел в бразильский «Фламенго» на правах аренды до конца сезона. В «Динамо» рассказали, что иностранец в одностороннем порядке приостановил действие контракта. В клубе подчеркнули, что оштрафуют спортсмена на 30 процентов зарплаты за июль.

29-летний футболист в ночь на 24 июля покинул расположение клуба. Отмечалось, что его местонахождение неизвестно.