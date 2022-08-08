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21:59 (мск), источник: Sport24

Константин Кучаев рассказал, почему Марио Фернандес уехал из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Муйжнеком рассказал, почему Марио Фернандес уехал из ЦСКА.

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Источник: Sport24

— Твои эмоции от отъезда Марио?

— Сильных не было. Жалко, конечно, что Марио уехал, но в то же время понимаешь, сколько он отдал клубу и сборной. Еще когда я ушел в аренду, было видно: Марио тяжеловато такой объем работы давать по сравнению с тем временем, когда он был моложе.

— Ты о прошлом сезоне?

— Наверное, двух. При том, что уровень у Марио оставался, мог на нем еще играть. Но, наверное, уже сам уставал намного больше, чем до того. На Марио в ЦСКА было очень много заложено.

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