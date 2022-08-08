«Химки» согласовали с Николаем Писаревым назначение на пост главного тренера

«Туфан Садыгов объявил Юрану о его отставке с поста главного тренера. Контракт с Писаревым согласован», — добавил источник «Чемпионата».

Туфан Садыгов является инвестором подмосковного клуба, в команде играет его сын, нападающий Илья Садыгов. Сергей Юран возглавлял команду с февраля этого года, при нём красно-чёрные сумели сохранить прописку в Премьер-Лиге.