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00:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Что ждет «Спартак». Новые инсайды «СЭ»

Разбираемся, что происходит в красно-белом клубе и каковы его перспективы.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Скорые изменения в высшем менеджменте «Спартака» уже давно ни для кого не секрет. Вопрос только в их масштабах. Не скрывают движение в сторону «Лукойла» и в самом клубе. Напомню цитату из интервью генерального директора красно-белых Евгения Мележикова, которое он дал в субботу в Екатеринбурге.

— Вы знаете — проходила информация, что идет работа по изменению состава акционеров «Спартака». Что это значит? Это смена акционеров, перераспределение акций, — сказал Мележиков. — Если меняется основной акционер или акции перераспределяются, то проводится общее собрание акционеров, по результату которого принимается решение, в том числе по выбору совета директоров. Новости должны появиться в сентябре. При этом «Лукойл» действительно пытается приобрести права на «Открытие банк Арену». Переговоры ведутся.

Вместе с тем тот же Мележиков дал понять, что нынешний председатель совдира Леонид Федун намеревается сохранить влияние на «Спартак»:

Леонид Арнольдович очень многое сделал. Почему я должен говорить, что его уход — это хорошо? Это нехорошо. Такое возможно в скором времени? Посмотрим. Что будет, то будет. Не думаю о том, на что не могу повлиять. Очень надеюсь, что Федун останется.

Евгений Мележиков

Желание главного пока акционера понятно. Когда на протяжении 18 лет вкладываешь куда-то большие деньги и душу, то расставаться — даже с учетом всей тяжести финансового бремени — очень тяжело. Другое дело, что при всех связях Федуна с «Лукойлом» новый мажоритарный акционер наверняка захочет расставить на ключевые позиции своих людей. Это логично, это соответствует законам бизнеса, которые при всем своем здравом смысле довольно жестоки. Кто платит, тот и музыку заказывает.

В воскресенье «СЭ» сообщал о скором вхождении в совдир вице-президента ПАО Евгения Хавкина. Также ходят разговоры о том, что руководство компании рассматривает вариант введения в СД президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Не спешите с недоуменными вопросами типа: «Где “Спартак”, а где лыжи?» Между ФЛГР и нефтяниками есть давняя, с конца прошлого века, и надежная связь: ПАО является многолетним генеральным спонсором федерации. Елена Валерьевна отлично проявила себя в качестве топ-менеджера ФЛГР, ее любят болельщики. Понятно, что от футбола она действительно далека, но в качестве PR-хода назначение Вяльбе выглядело бы разумно.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 5, 14.08.2022, 20:00

Спартак-Сочи-

При этом здесь и сейчас Федун в сторону не отойдет. При любом сценарии за ним, скорее всего, останется и определенный пакет акций, и место в совете директоров или как вариант — должность почетного президента. Но Леонид Арнольдович постарается остаться одним из центров принятия решений. Собственно, если бы не экономические факторы, он о смене власти в «Спартаке» и не задумывался бы. Но деньги играют определяющую роль.

Зачем все это Федуну, предельно ясно — банальная экономия личных средств. А вот зачем такое затратное мероприятие, как содержание ФК, нефтяной компании в условиях сложной международной обстановки, влияющей на размер прибыли, совсем неочевидно. Однако объяснение есть. Знающие люди (и из мира футбола, и из области нефтянки) говорят, что полный переход «Спартака» во владение ПАО — «транзитная остановка». Поскольку компания — не Федун, искренне любящий красно-белых, то будет руководствоваться исключительно бизнес-факторами. А они безжалостны: футбол у нас пока — это не про заработки. С учетом размера телеконтракта РПЛ с основным вещателем, доходов от матч-дэй, продажи атрибутики и всех других финансовых ручейков. В сумме подобные поступления никак не способны покрыть даже половину бюджета любого российского топ-клуба — в том же «Спартаке» он, уже не первый год сокращаемый, все равно равен порядка пяти миллиардам рублей. Невозможность извлечения прибыли несколько лет назад подтвердилась в результате аудита, который прошел по инициативе Петра Авена на одном из этапов переговоров о вхождении в состав акционеров красно-белых представителей «Альфа Банка».

В общем, «Лукойл» готов «впрягаться», но временно — пусть даже нет ничего более постоянного. А дальше, после того как нормализуется международная обстановка, скорее всего, начнутся поиски нового хозяина. Поддержка спорта в РФ — дело государственной важности, так что не исключено, что и власти окажут содействие в решении вопроса. Впрочем, наверняка найдутся представители крупного бизнеса, которых не нужно долго убеждать.

Источник: Спорт-Экспресс

В качестве предположения можно назвать Алишера Усманова, известного своей любовью к спорту вообще и особенно к игре номер один. Структуры Алишера Бурхановича долгое время владели приличной долей акций лондонского «Арсенала», миллиардер помогал РФС расплатиться по дикому контракту с Фабио Капелло, финансово содействовал «Арсеналу» тульскому, когда тот получил право сыграть в квалификации Лиги Европы. А в 2018 году сайт финансовой аналитики alpari сообщал, что Усманов вел с Федуном переговоры по поводу приобретения «Спартака» — правда, результата они не дали.

Клуб с такими традициями и такой армией болельщиков может быть интересен и другим богатейшим представителям отечественного бизнес-сообщества. Правда, дело это небыстрое, процесс с транзитом через «Лукойл» займет не месяцы, а два-три (не исключено, и больше) года. Но стратегическое направление понятно уже сейчас.

Вячеслав Короткин

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