Скандальная отставка в РПЛ. «Челси» жестко развели на деньги. Трансферы и слухи дня

Что в России

«Спартак» может лишиться Николсона

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон может продолжить карьеру во французском «Нанте». По данным MSV Foot, агенты Николсона предложили «канарейкам» услуги своего клиента. Сам ямаец не против ухода из «Спартака». В нынешнем сезоне 25-летний Николсон сыграл за красно-белых три матча и не отметился результативными действиями.

Внезапная молния в нашей лиге: Юрана попросили из «Химок»

Как стало известно «РБ Спорт», 8 августа футбольный клуб «Химки» принял решение уволить главного тренера Сергея Юрана. В четырех турах РПЛ химчане набрали семь очков и идут на седьмом месте в турнирной таблице.

Журналист Сергей Ильев озвучил версию, что Юрана отправили в отставку из-за того, что он в матче третьего тура против «Ростова» (0:1) не выпустил на поле Илью Садыгова, сына главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова. «Разрывная волна пошла оттуда», — пишет Ильев.

«Динамо» продлило Карапузова

Пресс-служба «Динамо» объявила о подписании нового контракта с полузащитником Владиславом Карапузовым.

Что в Европе

Торрейра перешел из «Арсенала» в чемпионат Турции

Полузащитник «Арсенала» и сборной Уругвая Лукас Торрейра перешел в «Галатасарай», сообщается на официальном сайте лондонского клуба. Сделка по покупке 26-летнего футболиста обошлась туркам в 6−7 млн евро.

«Интер» расторг контракт с Алексисом

Итальянский «Интер» объявил о расторжении контракта с чилийским нападающим Алексисом Санчесом по обоюдному согласию сторон. В ближайшее время 33-летний Санчес станет игроком французского «Марселя».

Иско — в «Севилье»

Бывший полузащитник «Реала» Иско официально присоединился к «Севилье». Контракт 30-летнего испанца с новым клубом рассчитан на два года. В прошлом сезоне Иско отметился двумя голами в 17 матчах «Реала» во всех турнирах.

Вернер возвращается в Лейпциг

«РБ Лейпциг» согласовал с «Челси» переход нападающего Тимо Вернера. Немецкий клуб заплатит за форварда 20 миллионов евро, еще на 10 млн «Челси» сможет рассчитывать в качестве бонусов. Напомним, «Челси» купил Вернера у «Лейпцига» два года назад за 53 миллиона евро.

«Боруссия» нашла форварда на подмену Алле

«Боруссия» объявила о покупке нападающего «Кельна» Антони Модеста. 34-летний француз подписал с дортмундским клубом контракт до лета 2023 года. Модеста пригласили на «Сигнал Идуна Парк» в связи с болезнью, обнаруженной у самого дорогого новичка в истории клуба — нападающего Себастьяна Алле.

28-летний Алле перешел в «Боруссию» этим летом за 31 млн евро, после чего у него была выявлена злокачественная опухоль яичка. Теперь Себастьяну предстоит химиотерапия, он сможет вернуться на поле через несколько месяцев.

«Себастьян получит наилучшее лечение. Шансы на выздоровление очень хорошие. Мы желаем ему и его семье много сил и оптимизма. Наши мысли с ним в это трудное время», — сказал спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель.